Chaussures ski de randonnée : tests et comparatif

Bienvenue sur notre rubrique dédiée aux chaussures de ski de rando. Nous vous proposons à travers nos différents articles des conseils pour mieux choisir vos chaussures. Retrouvez également pour chaque chaussures essayées les caractéristiques, l’avis fabricants, le prix et les offres de nos partenaires… et partez bien équipé pour votre prochaine sortie ski de randonnée.

Retrouvez sur cette page tous nos tests de chaussures dédiées au ski de randonnée. Ces dernières saisons, les chaussures ski rando ont beaucoup évolué avec de nombreux modèles légers qui tiennent la route à la descente. L’offre s’est tellement étoffée qu’il peut être difficile de s’y retrouver. Nous avons sélectionné et testé ici les chaussures par catégories. En effet, selon les pratiques du ski de rando, les besoins sont différents. On trouve des chaussures légères mais les performances à la descente rivalisent difficilement avec les chaussures plus lourdes. A l’inverse, on trouve des chaussures plus lourdes mais qui sont moins performantes à la montée. Ne ratez pas notre guide pour y voir plus clair dans le numéro 46.

CHAUSSURES LÉGÈRES Des chaussures ski rando qui pèse généralement autour de 2kg et qui sont clairement conçus avant tout pour monter. Il ne faut pas espérer réaliser des exploits en descente. Le flex est plutôt mou. Le confort en descente est aussi limité par des chaussons fins qui permettent de gagner du poids. Quel que soit le modèle ou les caractéristiques annoncées, une chaussure à 2kg ne rivalise pas avec une chaussure plus lourde. CHAUSSURES CLASSIQUES On y trouve des chaussures autour de 2,5kg qui sont parfois orientées montée et parfois orientée descente. Généralement, il n’y a pas de secret, le poids en dit long sur les performances en descente. Dans tous les cas, ces modèles ont du mal à rivaliser avec les performances des chaussures “freeride / rando” même si les fabricants et les caractéristiques essayent de faire croire le contraire. Des modèles à privilégier plutôt pour le ski rando loin des stations. CHAUSSURES FREERIDE RANDO Un segment où les performances en descente sont primordiales au détriment du poids et du confort à la montée. Plutôt pour une utilisation depuis les stations sur de courts dénivelés. Cependant certains modèles s’avère assez confortable à la montée avec un poids raisonnable. Si vous ne faites pas la course, cela peut s’avérer un très bon choix même pour randonner loin des stations, surtout si vous randonner avant tout pour la descente. TÉLÉCHARGEZ LE N°46 POUR LIRE LE TEST FIXATION SKI RANDO COMPLET

LES MARQUES DE CHAUSSURES SKI RANDONNÉE

DYNAFIT – DALBELLO – SCARPA – ROXA – ATOMIC – K2 – SCOTT – TECNICA – LA SPORTIVA – FISCHER – ROSSIGNOL – LANGE – SALOMON

OÙ ACHETER LES CHAUSSURES DE SKI DE RANDO ?

SNOWLEADER – AU VIEUX CAMPEUR – CHULLANKA – TELEMARK PYRENEES – MONTAZ

NOS TESTS CHAUSSURES SKI DE RANDONNÉE

PHOTOS