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Test skis rando 2021
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Test skis rando 2021

Test skis de rando de plus de 120 modèles 2021 : notes détaillées, comparatif, tests, caractéristiques…

TÉLÉCHARGER LE N°41 – OCT / NOV 2020

70 A 85MM AU PATIN

MOVEMENT RACE PRO 77

Movement Race Pro 77 2021

WEDZE RT500

Wedze RT 500 2021

ATOMIC BACKLAND UL78

Atomic Backland 78UL 2021

HAGAN CORE 84

Hagan-Core-84-2021

DYNASTAR VERTICAL PRO 82

Dynastar Vertical Pro 82 2021

SALOMON S-LAB X-LAB

FISCHER TRANSALP 75

Fischer Transalp 75 Carbon 2021

ELAN IBEX 84 CARBON XLC

DYNAFIT SPEEDFIT PRO 81

BLACK DIAMOND CIRQUE 78

FISCHER TRANSALP 82

BLACK CROWS VASTUS FREEBIRD

Black Crows Vastus Freebird 2021

ELAN IBEX 84 CARBON

Elan Ibex 84 carbon 2021

ZAG ADRET 81

Zag Adret 81 2021

DYNAFIT SPEED 76

Dynafit Speed 76 2021

SCOTT SPEEDGUIDE 80

Scott Speed guide 80 20201

KASTLE TX77

HAGAN ULTRA 82

80 A 90MM AU PATIN

VOLKL RISE HIGH 88

volkl rise high 88

MOVEMENT SESSION 89

Movement Session 89 2021

MAJESTY SUPERSCOUT CARBON

KASTLE TX 87

Kastle TX87 2021

BLACK DIAMOND HELIO CARBON 88

Black Diamond Helio Carbon 88 2021

BLACK DIAMOND HELIO RECON 88

Black Diamond Helio Recon 88 2021

MOVEMENT RACE PRO 85

Movement Race Pro 85 2021

WEDZE MT 90

Wedze MT90 2021

WEDZE MT 85

SALOMON MTN 88

salomon mtn 88 2021

MOVEMENT AXESS 86

DYNASTAR M-TOUR 87

Dynastar M-tour-87 2021

ATOMIC BACKLAND 85

atomic backland 85 2020

MOVEMENT SESSION 85

Movement session 85 2021

SCOTT SPEEDGUIDE 89

Scott Speed Guide 89 2021

TRAB MAGICO 2.0

Trab Magico 2021

FISCHER TRANSALP 86

Fischer transalp 86 carbon

SCOTT SUPERGUIDE 88

Scott Superguide 88 2021

ZAG ADRET 88

zag adret 88 2020

BLACK CROWS OVA FREEBIRD

Black Crows Ova Freebird 2021

HAGAN ULTRA 87

FACTION AGENT 1.0

Faction AGENT 1.0 2021

BLIZZARD ZERO G 85

Blizzard Zero G 85 2021

ROSSIGNOL BLACKOPS ALPINEER

Rossignol Blackops Alpineer 2021

BLACK CROWS ORB FREEBIRD

Black Crows Orb Freebird 2021

DYNASTAR M-VERTICAL 88

Dynastar M-Vertical 88 2021

DYNAFIT TOUR 88

Dynafit Tour 88 2021

K2 WAYBACK 88

K2 WayBack-88 2020

FISCHER TRANSALP 90 CARBON

Fischer Transalp 90 Carbon 2021

HAGAN CORE 89

Hagan CORE 89 2021

ZAG UBAC 89

Zag Ubac 89 2021

TRAB ORTLES 85

VOLKL RISE ABOVE 88

Volkl Rise Above 88 2021

90 A 100MM AU PATIN

SALOMON MTN EXPLORE 95

SCOTT SUPERGUIDE 95

Scott Superguide 95 2021

ATOMIC BACKLAND 95

atomic backland 95 2020

HAGAN BOOST 99

Hagan Boost 99 2021

K2 WAYBACK 96

k2 Wayback 96 2021

MAJESTY SUPERWOLF CARBON

Majesty Superwolf Carbon 2021

MAJESTY SUPERWOLF

Majesty Superwolf 2021

MOONLIGHT CARBON 95 RACE

moonlight carbon race 95

KASTLE TX 93

Kastle TX93 2021

SCOTT SPEEDGUIDE 95

Scott Speedguide 95 2021

FACTION PRIME 2.0

faction prime 2.0 2020

MOVEMENT ALP TRACKS 95

Movement Alp Tracks 95 2021

BLACK DIAMOND HELIO RECON 95

Black Diamond Helio Recon 95 2021

ELAN RIPSTICK 96

Elan Ripstick 96 2021

BLACK DIAMOND HELIO CARBON 95

Black Diamond Helio Carbon 95 2021

VOLKL RISE BEYOND 98

ZAG UBAC 95

Zag UBAC 95 2021

VOLKL BLAZE 94

Volkl Blaze 94 2021

ELAN IBEX 94 CARBON

Elan Ibex 94 Carbon 2021

SCOTT SCRAPPER 95

scott scrapper 95 2021

MOVEMENT SESSION 95

Movement Session 95 2021

DYNASTAR M-TOUR 99

Dynastar M-Tour 99 2021

HAGAN BOOST 94

Hagan Boost 94 2021

BLACK CROWS CAMOX FREEBIRD

Black Crows Camox Freebird 2021

FISCHER HANNIBAL 96 CARBON

Fischer Hannibal 96 2021

FACTION AGENT 2.0

Faction AGENT 2 2021

BLIZZARD ZERO G 95

Blizzard Zero G 95 2021

G3 FINDR 94

g3 findr 94 2020

PLUS DE 100MM AU PATIN

BLACK CROWS CORVUS FREEBIRD

Black Crows Corvus Freebird 2021

FISCHER HANNIBAL 106 CARBON

Fischer Hannibal 106 carbon 2021

MAJESTY SUPERNOVA CARBON

Majesty Supernova Carbon 2021

FACTION AGENT 3.0

k2 Wayback 106 2021

SCOTT SCRAPPER 105

Scott Scrapper 105 2021

BLACK DIAMOND HELIO CARBON 104

Black Diamond Helio Carbon 104 2021

ELAN RIPSTICK 106

Elan Ripstick 106 2021

BLACK CROWS NAVIS FREEBIRD

Black Crows Navis Freebird 2021

MOONLIGHT CARBON 120 RACE

SCOTT SUPERGUIDE FREETOUR

Scott Superguide Freetour 2021

ZAG UBAC 102

Zag Ubac 102 2021

FACTION PRIME 3.0

faction prime 3 0 2020

BLACK CROWS FEROX FREEBIRD

Black Crows Ferox Freerbird 2021

ZAG BAKAN 112

movement bakan 112 2020

KASTLE TX 103

Kastle TX 103 2021

BLIZZARD ZERO G 105

Blizzard Zero G 105 2021

K2 WAYBACK 106

k2 Wayback 106 2021

LA VIDÉO DU TESTS SKIS DE RANDO 2021

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