Test skis rando 2021 Test skis de rando de plus de 120 modèles 2021 : notes détaillées, comparatif, tests, caractéristiques… TÉLÉCHARGER LE N°41 – OCT / NOV 2020 70 A 85MM AU PATIN MOVEMENT RACE PRO 77 WEDZE RT500 ATOMIC BACKLAND UL78 HAGAN CORE 84 DYNASTAR VERTICAL PRO 82 SALOMON S-LAB X-LAB FISCHER TRANSALP 75 ELAN IBEX 84 CARBON XLC DYNAFIT SPEEDFIT PRO 81 BLACK DIAMOND CIRQUE 78 FISCHER TRANSALP 82 BLACK CROWS VASTUS FREEBIRD ELAN IBEX 84 CARBON ZAG ADRET 81 DYNAFIT SPEED 76 SCOTT SPEEDGUIDE 80 KASTLE TX77 HAGAN ULTRA 82 80 A 90MM AU PATIN VOLKL RISE HIGH 88 MOVEMENT SESSION 89 MAJESTY SUPERSCOUT CARBON KASTLE TX 87 BLACK DIAMOND HELIO CARBON 88 BLACK DIAMOND HELIO RECON 88 MOVEMENT RACE PRO 85 WEDZE MT 90 WEDZE MT 85 SALOMON MTN 88 MOVEMENT AXESS 86 DYNASTAR M-TOUR 87 ATOMIC BACKLAND 85 MOVEMENT SESSION 85 SCOTT SPEEDGUIDE 89 TRAB MAGICO 2.0 FISCHER TRANSALP 86 SCOTT SUPERGUIDE 88 ZAG ADRET 88 BLACK CROWS OVA FREEBIRD HAGAN ULTRA 87 FACTION AGENT 1.0 BLIZZARD ZERO G 85 ROSSIGNOL BLACKOPS ALPINEER BLACK CROWS ORB FREEBIRD DYNASTAR M-VERTICAL 88 DYNAFIT TOUR 88 K2 WAYBACK 88 FISCHER TRANSALP 90 CARBON HAGAN CORE 89 ZAG UBAC 89 TRAB ORTLES 85 VOLKL RISE ABOVE 88 90 A 100MM AU PATIN SALOMON MTN EXPLORE 95 SCOTT SUPERGUIDE 95 ATOMIC BACKLAND 95 HAGAN BOOST 99 K2 WAYBACK 96 MAJESTY SUPERWOLF CARBON MAJESTY SUPERWOLF MOONLIGHT CARBON 95 RACE KASTLE TX 93 SCOTT SPEEDGUIDE 95 FACTION PRIME 2.0 MOVEMENT ALP TRACKS 95 BLACK DIAMOND HELIO RECON 95 ELAN RIPSTICK 96 BLACK DIAMOND HELIO CARBON 95 VOLKL RISE BEYOND 98 ZAG UBAC 95 VOLKL BLAZE 94 ELAN IBEX 94 CARBON SCOTT SCRAPPER 95 MOVEMENT SESSION 95 DYNASTAR M-TOUR 99 HAGAN BOOST 94 BLACK CROWS CAMOX FREEBIRD FISCHER HANNIBAL 96 CARBON FACTION AGENT 2.0 BLIZZARD ZERO G 95 G3 FINDR 94 PLUS DE 100MM AU PATIN BLACK CROWS CORVUS FREEBIRD FISCHER HANNIBAL 106 CARBON MAJESTY SUPERNOVA CARBON FACTION AGENT 3.0 SCOTT SCRAPPER 105 BLACK DIAMOND HELIO CARBON 104 ELAN RIPSTICK 106 BLACK CROWS NAVIS FREEBIRD MOONLIGHT CARBON 120 RACE SCOTT SUPERGUIDE FREETOUR ZAG UBAC 102 FACTION PRIME 3.0 BLACK CROWS FEROX FREEBIRD ZAG BAKAN 112 KASTLE TX 103 BLIZZARD ZERO G 105 K2 WAYBACK 106 LA VIDÉO DU TESTS SKIS DE RANDO 2021 Prev Article Ajouter un commentaire Annuler la réponse Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour mon prochain commentaire.