NOTRE TEST DU ELAN RIPSTICK 96

AVIS FABRICANT

Le ski de rando Elan Ripstick 96 qui a de nombreuses saisons au compteur est renouvelé avec toujours un profil asymétrique mais également une construction asymétrique cette fois et un shape mis à jour. On trouve toujours 4 largeurs : 88, 96, 106 et 116mm au patin. Le Ripstick 96 pèse 3,3kg en 180cm. Un poil plus lourd que l’ancien modèle et donc clairement orienté rando / station à moins d’être en forme à la montée. Ces skis sont également déclinés en version femme en 3 largeurs : 88, 94, et 102mm

CARACTERISTIQUES DU ELAN RIPSTICK 96

Lignes de cotes : 110 96 136

Rayon : 18m

Poids : 3,3kg la paire

Tailles : 164 172 180 188cm

prix : 599€

MODÈLE 2021

PHOTOS

AUTRES TESTS ELAN

