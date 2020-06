NOTRE TEST DU HAGAN ULTRA 87

AVIS FABRICANT

Le ski de rando Hagan Ultra 87 est le dernier venu de la gamme Ultra. Il reprend les qualités de ses prédécesseurs avec plus de largeur et polyvalence. Il s’adresse aux skieurs exigeants qui recherchent légèreté et performance pour la montée et la descente. Il présente un poids de 1120 gr pour 164cm, et se positionne ainsi en choix parfait pour les sorties de ski alpinisme, couloirs, et longues ascensions techniques. Il possède un noyau en Pawlonia renforcé de longerons carbon, un rocker avant de 300mm et arrière de 120. Après avoir presque tout changé cette saison, Hagan pérennise sa gamme avec peu de changements si ce n’est du côté de ses skis orientés course, les Ultra. L’Ultra 65 est revu avec une nouvelle construction mais un poids toujours aussi léger (1400g en 161cm). L’Ultra 77 (à la place de l’Ultra 76) et l’Ultra 87 débarquent dans la gamme. Ce dernier pèse seulement 1120g en 162cm.

CARACTERISTIQUES HAGAN ULTRA 87

Lignes de cotes : 107 87 121

Rayon : 1 8m

Poids : 2,24kg la paire

Tailles : 154 162 170 176 cm

176 prix : 599€

MODÈLE 2021

PHOTOS TEST

AUTRES TESTS HAGAN

