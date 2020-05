NOTRE TEST DU WEDZE MT 90

AVIS FABRICANT

Le MT 90 est identique à l’ancien FR950, seul la déco est différente. Avec ses 90 mm patin, le ski de rando Wed’ze MT 90 est orienté freerando. Il carve sur piste, gère bien les transitions coupé, glissé, dérapé ce qui lui permet d’être confortable sur tous les terrains. Léger à la montée et vivace à la descente avec sa construction Karuba/Carbon.

Decathlon revient sérieusement dans le ski de rando cette saison avec Wedze et non Quechua. Au menu 3 skis : le RT500 à 80mm au patin pour 2,6kg en 166cm ; le MT 85 à 85mm au patin pour 2,8kg en 170cm et enfin le MT 90 à 90mm au patin pour 3,2kg la paire. Des poids assez importants comparé aux skis actuellement sur le marché mais aussi des tarifs imbatable. Le MT500 sort au tarif de 600€ avec les fixations Dynafit Speed Turn et les peaux. Le pack RT500 sort à 500€ ! Une bonne option pour les skieurs qui veulent découvrir la rando sans se ruiner.

Le ski est disponible en 2 tailles et pèse 3,15kg en 178cm. A découvrir bien sûr dans le magasins Decathlon…

CARACTERISTIQUES WEDZE MT 90

Lignes de cotes : 113 89 129

Rayon : 1 8m

Poids : 3,15kg la paire

Tailles : 170 178CM

prix : 650€ (avec peaux et fixations)

(avec peaux et fixations) MODÈLE 2021 (identique en 2020 et 2019)

PHOTOS DU TEST

AUTRES TESTS WEDZE

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2021