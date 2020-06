NOTRE TEST DU DYNASTAR M-TOUR 87

AVIS FABRICANT

Ce modèle est identique à l’ancien Mythic 87 pro à part une déco différent. Enfin ! On l’attendait depuis plusieurs saisons, le petit frère du célèbre Mythic 97 est sorti en 2018/2019 sous le nom de Mythic 87 CA, renommé Mythic 87 Pro la saison dernière puis M-Tour 87 cette saison. Le principe est le même, avec un ski en construction carbone et un shape similaire.

Dynastar clarifie ses gammes freeride et rando en regroupant le tout sous la mention M-Line. Côté rando, on trouve les M-Tour (anciennement Mythic) et les M-Vertical plutôt orienté rando classique.

2 skis sont au catalogue pour la M-Tour : le M-Tour 87 qui est identique au Mythic 87 Pro de cette saison et le M-Tour 99 qui est tout nouveau et qui remplace le Mythic 97 Pro. Le M-Tour 99 pèsera 2600g la paire en 178cm.

Concernant les M-Vertical, on retrouve le M-Vertical 82 et le M-Vertical 82 pro qui restent inchangés mais Dynastar rajoute un ski à 88mm au patin qui manquait à la gamme, le M-Vertical 88. Ce dernier qui a été développé avec l’aide de Vivian Bruchez pèsera 2300g la paire en 180cm.

Plus d’infos sur le site du fabricant : //www.dynastar.com/fr/products/skis/homme/touring

CARACTERISTIQUES DU DYNASTAR M-TOUR 87

Lignes de cotes : 103 87 127

Rayon : 15m

Poids : 2,55kg la paire

Tailles : 171 178cm

prix : 700€

MODÈLE 2021 (identique en 2019 et 2020)

PHOTOS

AUTRES TESTS DYNASTAR

Dynastar M-Tour 87 NOTRE TEST DU DYNASTAR M-TOUR 87 AVIS FABRICANT Ce modèle est identique à l’ancien Mythic 87 pro à part une déco différent. Enfin ! On l’attendait depuis plusieurs saisons, le petit frère du célèbre Mythic 97 est sorti en 2018/2019 sous le nom de Mythic 87 CA, renommé Mythic 87… Dynastar Vertical Pro 82 NOTRE TEST DU DYNASTAR VERTICAL PRO 82 AVIS FABRICANT Le ski touring par excellence, 50% montée, 50% descente.Le ski de rando Dynastar Vertical Pro 82 est dynamique à la montée grâce à sa construction légère HYBRIDCORE ( paulownia), performant à la descente grâce à sa construction 3D PROFIL, ses chants… Dynastar M-Vertical 88 NOTRE TEST DU DYNASTAR M-VERTICAL 88 AVIS FABRICANT Le ski de rando Dynastar M-Vertical 88 se distingue par sa légèreté, sa finesse et sa grande skiabilité. Il se destine aux randonneurs, curieux ou affamés de denivelé, de la pure randonnée à la pente raide. Il est disponible en 4 tailles… Dynastar M-Tour 99 NOTRE TEST DU DYNASTAR M-TOUR 99 AVIS FABRICANT Dynastar clarifie ses gammes freeride et rando en regroupant le tout sous la mention M-Line. Côté rando, on trouve les M-Tour (anciennement Mythic) et les M-Vertical plutôt orienté rando classique. 2 skis sont au catalogue pour la M-Tour : le M-Tour 87…

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2021