NOTRE TEST DU ZAG UBAC 89

AVIS FABRICANT

Bien que déjà disponible au cours de cette saison dans certains points de vente particuliers, le ski de rando Ubac 89 reste une nouveauté sur laquelle il faut compter. Jusqu’à présent, Zag n’avait dans sa gamme que des skis ultra (trop) légers autour de 85mm au patin. Avec l’Ubac 89 qui reprend la construction de ses grands frères Ubac 95 et 102, Zag annonce un ski plus performant à la descente avec un poids contenu de 2540g pour 177cm. Zag lance cette saison une nouvelle version de l’Ubac avec 89 mm au patin : l’Ubac 89. Son poids minimaliste vous permettra de réaliser de longues sorties à moindre effort ! Par ailleurs, son excellente accroche à la descente vous procurera un sentiment de sécurité sur tous les types de terrains et tout particulièrement sur neige dure ! Proche des caractéristiques de l’Ubac 95 (best-seller de Homme), ce nouveau modèle vient complèter la gamme Ubac. Il possède un rayon intermédiaire et une spatule progressive pour encore plus de confort.

CARACTERISTIQUES ZAG UBAC 89

Lignes de cotes : 108 89 123

Rayon : 20m

Poids : 2,54kg la paire

Tailles : 171 177 183cm

prix : 649€

MODÈLE 2021

