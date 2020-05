NOTRE TEST DU MAJESTY SUPERNOVA CARBON

AVIS FABRICANT

Avec le Majesty Supernova Carbon la marque Polonaise Majesty frappe un grand coup en mettant au régime son Supernova avec 500 grammes de moins pare paires sur la balance ! Le ski de rando parfait à plus de 100mm au patin ! Nous avions bien aimé lors de notre test 2017/2018 le Supernova de la marque polonaise Majesty. Hélas, ce ski était un peu lourd pour une utilisation hors station. Bonne nouvelle, Majesty a sorti une version allégée la saison dernière : 3kg en 177cm au lieu de 3,6kg. Nous avons eu la chance de skier avec pendant une saison entière et on dirait que Majesty a bien bossé. On vous en dit plus dans le numéro d’octobre / novembre. Ce modèle est disponible en 3 tailles. Des peaux dédiées Majesty sont aussi disponible. Les skis sont fabriqués en Pologne d’où est originaire la marque.

CARACTERISTIQUES DU MAJESTY SUPERNOVA CARBON

Lignes de cotes : 120 103 136

Rayon : 18m

Poids : 3kg la paire

Tailles : 148 154 160 166 172 178 184CM

184CM prix : 749€

MODÈLE 2021

PHOTOS

AUTRES TESTS MAJESTY

