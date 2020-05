NOTRE TEST DU VOLKL RISE ABOVE 88

AVIS FABRICANT

Gros changement dans la gamme ski de rando Volkl. Les VTA deviennent les Rise avec deux nouveaux modèles au passage. Seul le VTA 88 Lite (désormais Rise 88 High) et le VTA 98 (désormais Rise 98 Beyond) restent inchangés. Le Rise Up 82 et le Rise Above 88 sont nouveaux avec une construction différente, des chants droits, un nouveau système de peaux… Le tout pour seulement 2380g la paire en 170cm pour le Rise Above 88 et 2280g en 170cm pour le Rise Up 82. Ces deux modèles sont également déclinés en version femme. Mais ce n’est pas tout pour les nouveautés Volkl ! Le nouveau Rise Above 88 est le ski de rando plus polyvalent de la nouvelle gamme de ski de randonnée Volkl avec une performance inégalée en montée et en descente. L’Hybride Tourlite Woodcore offre une combinaison impressionnante de poids minimal (1190gr @ 170) et de stabilité de conduite. La ligne de cotes du rayon 3D offre une spatule très résistante qui est particulièrement utile lorsque vous skiez dans des conditions de neige soufflées par le vent. La construction latérale offre à la fois l’agilité et la maniabilité dans les passages étroits.

CARACTERISTIQUES VOLKL RISE ABOVE 88

Lignes de cotes : 131 88 111

Rayon : 15m

Poids : 2,28kg la paire

Tailles : 149 156 163 170 177 184cm

177 184cm prix : 599€

MODÈLE 2021

PHOTOS DU TEST

AUTRES TESTS VOLKL

