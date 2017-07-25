Test splitboard 2027 | Comparatif des meilleurs splitboards

COMMENT CHOISIR SON SPLITBOARD ?
Le splitboard poursuit son évolution et séduit chaque hiver de nouveaux pratiquants en quête d’autonomie, de neige vierge et de grands espaces. Si le ski de randonnée reste la solution la plus efficace pour avaler du dénivelé, le splitboard conserve un avantage unique : offrir les sensations d’une véritable planche de snowboard à la descente. Un argument qui convainc de plus en plus de riders de quitter les remontées mécaniques pour explorer le backcountry.
Pour ce test splitboard 2027, nous avons sélectionné les principaux modèles du marché et les avons confrontés à des conditions variées tout au long de la saison : poudreuse profonde, neige dure, neige de printemps, longues approches, traversées, conversions et descentes engagées. L’objectif reste le même chaque année : aller au-delà des fiches techniques afin d’évaluer le comportement réel de chaque splitboard en montagne.
Comme toujours, notre analyse accorde une place importante aux performances à la descente. C’est là que les différences entre les modèles sont les plus marquées et que le choix d’une planche prend tout son sens. Stabilité à vitesse élevée, accroche, maniabilité, portance en poudreuse ou facilité de pilotage : autant de critères qui permettent de distinguer les splitboards les plus adaptés à chaque programme.
La montée reste évidemment un élément essentiel de nos essais. Le poids, la rigidité, le shape, la largeur ou encore le comportement en dévers influencent directement le confort et l’efficacité lors des longues ascensions. Les écarts restent toutefois moins importants qu’à la descente, où chaque planche affirme réellement sa personnalité.
Il n’existe pas de meilleur splitboard dans l’absolu, mais des modèles plus ou moins adaptés à votre pratique, votre niveau et vos objectifs. Que vous recherchiez un splitboard léger pour les grandes courses alpines, une planche polyvalente ou un modèle freeride destiné à privilégier la qualité des descentes, ce comparatif vous aidera à trouver le matériel qui vous correspond.
Retrouvez ci-dessous notre comparatif complet des splitboards 2027, ainsi que les essais détaillés de chaque modèle testés par la rédaction de Ski Rando Magazine.
LES MEILLEURS SPLITBOARDS 2027
Ne ratez pas notre numéro 61 avec le test splitboard complet 2026 et notre guide pour bien choisir en attendant le n°65 à paraître en octobre avec la version 2027.
Quels sont les meilleurs splitboards 2027 ? Il n’existe pas de réponse unique, chaque modèle étant conçu pour un programme spécifique. Cette sélection regroupe les splitboards qui se sont le plus distingués lors de nos tests terrain, qu’il s’agisse de longues ascensions, de freeride, de poudreuse ou d’une pratique polyvalente. Un excellent point de départ pour trouver le splitboard le mieux adapté à votre façon de rider.
TEST SPLITBOARDS 2027
Retrouvez ici l’ensemble de nos tests splitboard 2027 réalisés sur le terrain. Chaque modèle a été évalué dans des conditions variées afin d’analyser son comportement à la montée comme à la descente. Que vous recherchiez un splitboard léger pour les longues ascensions, une planche polyvalente ou un modèle orienté freeride, ce comparatif vous aide à trouver le splitboard le mieux adapté à votre pratique.
TESTS ANCIENS SPLITBOARDS
Même s’ils ne sont plus commercialisés, certains splitboards restent très recherchés sur le marché de l’occasion et continuent d’intéresser de nombreux pratiquants. Nous conservons donc leurs tests dans ce comparatif afin de faciliter les comparaisons avec les nouveautés et d’aider les riders à évaluer un modèle avant un achat d’occasion. Vous retrouverez ci-dessous les anciens splitboards testés par Ski Rando Magazine, avec leurs caractéristiques et nos essais terrain d’origine.
OÙ ACHETER LES SPLITBOARDS ?
LES PHOTOS DU TEST SPLITBOARD
QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE SPLITBOARD
Quel est le meilleur splitboard en 2027 ?
Il n’existe pas un meilleur splitboard universel. Le choix dépend avant tout de votre pratique, de votre niveau et du type de sorties envisagées. Certains modèles privilégient la légèreté pour les longues ascensions, tandis que d’autres sont conçus pour offrir un maximum de plaisir en descente. Notre comparatif vous aide à identifier le splitboard le plus adapté à vos besoins.
Comment choisir son splitboard ?
Le choix d’un splitboard dépend de plusieurs critères : votre niveau, votre gabarit, le type de terrain parcouru et l’équilibre recherché entre efficacité à la montée et performances à la descente. La longueur, la largeur, la rigidité et le shape influencent directement le comportement de la planche.
Comment sont réalisés les tests de Ski Rando Magazine ?
Tous les splitboards sont testés sur le terrain par la rédaction de Ski Rando Magazine dans des conditions variées : poudreuse, neige dure, neige transformée, longues approches, dévers, conversions et descentes engagées. Chaque modèle est évalué dans un contexte de pratique réel afin d’en apprécier les qualités et les limites.
Quelle différence entre un splitboard et des raquettes ?
Le splitboard permet de monter avec des peaux de phoque comme en ski de randonnée, offrant une meilleure glisse et un rendement supérieur sur les longues distances. Les raquettes restent plus simples d’utilisation mais sont généralement moins efficaces dès que les dénivelés ou les distances augmentent.
Quelle est la différence entre un splitboard deux parties et quatre parties ?
Les splitboards deux parties représentent aujourd’hui la majorité du marché et privilégient les performances à la descente. Les modèles quatre parties offrent généralement une meilleure efficacité à la montée grâce à une largeur réduite sous chaque pied, mais leur comportement en descente peut être différent selon les modèles.
Quel splitboard choisir pour débuter ?
Un splitboard polyvalent, tolérant et de rigidité intermédiaire constitue généralement le meilleur choix pour débuter. Il permet de progresser aussi bien à la montée qu’à la descente tout en restant performant dans la majorité des conditions de neige.
Les fixations de snowboard sont-elles compatibles avec tous les splitboards ?
Non. Un splitboard nécessite des fixations spécifiques compatibles avec les interfaces de randonnée. Il est important de vérifier la compatibilité entre la planche, les fixations et les accessoires avant tout achat.
Les anciens splitboards restent-ils intéressants ?
Oui. De nombreux anciens modèles offrent encore d’excellentes performances et constituent de très bonnes options sur le marché de l’occasion. C’est pourquoi Ski Rando Magazine conserve les essais des splitboards qui ne sont plus commercialisés afin de faciliter les comparaisons et d’aider les riders dans leur choix.
À quelle fréquence le comparatif est-il mis à jour ?
Notre comparatif est actualisé chaque saison avec les nouveautés des principales marques de splitboard. Les nouveaux modèles sont ajoutés progressivement au fil des essais réalisés durant l’hiver.
Quel équipement faut-il pour pratiquer le splitboard ?
En plus du splitboard, il est indispensable de disposer de peaux de phoque, de fixations adaptées, de chaussures compatibles ainsi que du matériel de sécurité en avalanche (DVA, pelle et sonde). Selon les itinéraires, des couteaux, des crampons ou un piolet peuvent également être nécessaires.
LA VIDÉO DU TEST SPLITBOARD
Découvrez comment s’est déroulé le test ainsi qu’un aperçu des conditions !
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