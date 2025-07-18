Rossignol Slashimi splitboard

NOTRE TEST DU SPLITBOARD ROSSIGNOL SLASHIMI
AVIS FABRICANT
La Rossignol Slashimi Split est une planche de splitboard pensée pour les amateurs de freerando performante, alliant légèreté, maniabilité et puissance. Elle affiche un profil Hybrid Camber (cambre traditionnel entre les pieds, léger rocker en spatule et talon), offrant un très bon compromis entre accroche sur neige dure et flottabilité en poudre.
Sa construction Mix-Core associe un noyau bois ultraléger à des renforts en carbone et lin, pour un résultat équilibré : montée facile, réactivité en descente et absorption des irrégularités de terrain. Directionnelle mais avec un léger flex au talon, elle propose une conduite fluide, accessible et stable.
La forme intègre un setback modéré et un léger taper arrière, renforçant sa portance dans la poudre tout en conservant du dynamisme sur piste et en conversion. Sa base sintrée rapide et solide est optimisée pour résister aux frottements des cailloux ou branches, idéale pour les longues sorties.
En résumé, la Slashimi Split est une splitboard polyvalente, conçue pour les riders intermédiaires à confirmés qui cherchent une planche agile en montée et plus douce à piloter en descente, sans sacrifier la performance en hors‑piste.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 272 260 319
- Rayon : 7.4/9m
- Poids : 3350g
- Tailles : 152 155 158 161
- prix : 850€
- Nouveauté 2023/2024