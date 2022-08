NOTRE TEST DE LA STONE LEGALIZE SPLITBOARD

AVIS FABRICANT

Belle nouveauté chez Stone avec la Legalize splitboard qui intègre le fameux Floorboard de Furberg. Pour rappel, cette technologie permet de mieux solidariser les 2 parties, un peu comme des lattes de plancher avec de belles performances à la clef.

La Legalize split est une board all-mountain, passe partout, cousine de la Forest avec le Floorboard en plus, des renforts carbone pour un meilleur pop et plus de réactivité.

Design réalisé par Matt Georges, photographe qui réalise de nombreux clichés dans le monde du snowboard depuis plus de 10 ans. Elle sera commercialisée à 499€ soit seulement 50€ de plus que les autres boards pour avoir le Floorboard !

CARACTERISTIQUES

Lignes de cotes : 285 257 309

Rayon : 9m

Poids : 3,10kg la paire

Tailles : 158 cm

cm prix : 499€

MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2022/2023 (nouveauté !)

OÙ ACHETER CE SPLITBOARD ?

PHOTOS

peaux Stone Legalize Splitboard Splitboard Stone Legalize Stone Legalize splitboard SEMELLE Stone Legalize Splitboard test descente Stone Legalize Splitboard test montée Stone Legalize Splitboard test Stone Legalize Splitboard

AUTRES TESTS STONE

