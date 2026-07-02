NOTRE TEST DE LA JONES HOWLER SPLITBOARD
Le Jones Howler splitboard a été testé sur le terrain dans des conditions de neige variées. Découvrez dans le magazine notre analyse complète de ce splitboard : comportement à la montée, performances à la descente, points forts, limites et verdict de la rédaction.
PRESENTATION DE LA JONES HOWLER SPLITBOARD
Un splitboard conçu pour le freeride en haute montagne
Le Jones Howler est un splitboard développé pour les riders qui recherchent un modèle performant dans les terrains engagés et les conditions de neige les plus variées. Conçu pour une pratique orientée freeride, il privilégie la stabilité, la précision et le contrôle, tout en conservant les qualités indispensables aux longues approches en splitboard.
Pensé pour les grandes lignes alpines, les couloirs et les descentes en neige profonde, le Howler s’adresse aux pratiquants souhaitant repousser leurs limites en montagne.
Une construction pensée pour allier puissance et légèreté
Le Howler bénéficie des technologies développées par Jones pour optimiser le rapport poids/performances. Sa construction associe un noyau bois premium à des renforts en fibres de carbone et à des matériaux techniques destinés à améliorer la réactivité, la stabilité et la durabilité de la planche.
Cette conception vise à offrir un excellent rendement à la montée tout en conservant les qualités attendues d’un splitboard destiné aux terrains les plus exigeants.
Un shape moderne pour la neige profonde
Le Jones Howler adopte un shape directionnel associé à un profil combinant cambre et rocker. Cette géométrie a été développée pour favoriser la portance dans la poudreuse, optimiser la précision sur neige ferme et conserver une excellente maniabilité lorsque les conditions deviennent plus techniques.
Son programme permet d’évoluer avec confiance aussi bien dans les grands espaces que sur les itinéraires alpins les plus engagés.
Un programme freeride sans compromis
Le Jones Howler s’adresse aux snowboardeurs confirmés à experts recherchant un splitboard capable d’accompagner les sorties les plus ambitieuses. Son positionnement privilégie la qualité de la descente sans négliger l’efficacité lors des longues ascensions.
Grâce à sa construction haut de gamme et à son programme résolument freeride, le Howler constitue une solution destinée aux passionnés de splitboard qui recherchent performance, polyvalence et fiabilité en haute montagne.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 304-267-312
- Rayon : 8,6 m
- Poids : NC
- Tailles : 158 160W 161
- prix : 1249 €
- MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2026/2027 (nouveau !)