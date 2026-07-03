NOTRE TEST DE LA MENDIBOARD SAKON
Le Mendiboard Sakon a été testé sur le terrain dans des conditions de neige variées. Découvrez dans le magazine notre analyse complète de ce splitboard : comportement à la montée, performances à la descente, points forts, limites et verdict de la rédaction.
PRESENTATION DE LA MENDIBOARD SAKON
Un splitboard conçu pour le backcountry polyvalent
Le Mendiboard Sakon est un splitboard développé pour les riders qui recherchent une planche capable d’évoluer dans une grande variété de terrains et de conditions de neige. Conçu pour une pratique polyvalente du splitboard, il vise à offrir un équilibre entre rendement à la montée, maniabilité et plaisir en descente afin d’accompagner aussi bien les sorties à la journée que les itinéraires plus engagés. Fabriqué en Europe, le Sakon s’inscrit dans la philosophie artisanale de Mendiboard, avec une attention particulière portée à la qualité des matériaux et de la fabrication.
Une construction pensée pour la montagne
Le Sakon bénéficie d’une construction associant un noyau bois à des matériaux techniques sélectionnés pour optimiser le rapport entre légèreté, solidité et réactivité. Cette conception a été développée pour répondre aux contraintes du splitboard moderne tout en conservant un comportement homogène dans des conditions de neige variées. La fabrication européenne et le soin apporté aux finitions reflètent le savoir-faire de la marque dans le développement de planches destinées au backcountry.
Un shape polyvalent pour toutes les conditions
Le Mendiboard Sakon adopte un shape directionnel associé à un profil moderne combinant cambre et rocker. Cette géométrie vise à offrir un bon compromis entre accroche sur neige ferme, portance en poudreuse et maniabilité dans les terrains techniques. Son programme permet d’évoluer avec confiance sur un large éventail d’itinéraires, des forêts aux grandes pentes alpines.
Un programme all-mountain orienté splitboard
Le Sakon s’adresse aux snowboardeurs qui recherchent un splitboard unique pour explorer la montagne tout au long de la saison. Son positionnement polyvalent lui permet de répondre aux besoins des riders souhaitant privilégier aussi bien la qualité des descentes que l’efficacité lors des longues approches.
Grâce à sa construction soignée et à son programme all-mountain, le Mendiboard Sakon constitue une solution destinée aux passionnés de splitboard à la recherche d’une planche performante et polyvalente.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 290-257-300
- Rayon : 8,4 m
- Poids : NC
- Tailles : 154 158 162
- prix : 645 €
- MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2025/2026