NOTRE TEST DE LA NITRO ALTERNATOR SPLITBOARD
Le Nitro Alternator splitboard a été testé sur le terrain dans des conditions de neige variées. Découvrez dans le magazine notre analyse complète de ce splitboard : comportement à la montée, performances à la descente, points forts, limites et verdict de la rédaction.
PRESENTATION DE LA NITRO ALTERNATOR SPLITBOARD
Un splitboard conçu pour le freeride en backcountry
Le Nitro Alternator Splitboard a été développé pour les snowboardeurs qui recherchent une planche capable d’évoluer dans les terrains les plus variés, avec une priorité donnée à la qualité de la descente. Pensé pour une pratique freeride et backcountry, il combine un shape directionnel moderne à une conception destinée à offrir stabilité, précision et maniabilité dans un large éventail de conditions.
Que ce soit pour les longues approches, les pentes alpines ou les journées de poudreuse, l’Alternator Splitboard vise à accompagner les riders en quête d’un matériel polyvalent et performant.
Une construction pensée pour la montagne
Le Nitro Alternator Splitboard bénéficie d’une construction associant un noyau bois à des renforts techniques destinés à optimiser le rapport entre légèreté, réactivité et durabilité. Cette architecture a été développée afin de conserver une bonne efficacité lors des montées tout en offrant les qualités attendues d’une planche orientée freeride. La conception privilégie également la fiabilité et la robustesse afin de répondre aux contraintes d’une utilisation régulière en haute montagne.
Un shape directionnel pour toutes les conditions
L’Alternator Splitboard adopte un shape directionnel associé à un profil moderne combinant cambre et rocker. Cette géométrie a été conçue pour favoriser la portance en neige profonde, maintenir une bonne accroche sur neige ferme et offrir un comportement homogène lorsque les conditions deviennent plus changeantes. Son programme polyvalent lui permet d’évoluer aussi bien dans les grands espaces que sur des itinéraires plus techniques.
Un programme freeride polyvalent
Le Nitro Alternator Splitboard s’adresse aux riders qui recherchent une planche capable d’accompagner une pratique moderne du splitboard, où les performances à la descente restent une priorité sans compromettre l’efficacité lors des ascensions. Son positionnement polyvalent en fait une solution adaptée aux aventures backcountry tout au long de la saison.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 293-254-298
- Rayon : 10,8/6,8/10,8 m m
- Poids : 3450 g
- Tailles : 154 158 162W
- prix : 679 €
- MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2025/2026