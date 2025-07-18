NOTRE TEST DU SPLITBOARD BURTON FAMILY TREE HOMETOWN HERO CAMBER SPLITBOARD
AVIS FABRICANT
La Burton Family Tree Hometown Hero Camber Splitboard est conçue pour les riders aguerris en quête de liberté en hors-piste. Inspirée de la version originale Hometown Hero, cette splitboard offre une transition fluide entre montée et descente, grâce à son système de fixation compatible avec la plupart des peaux et des fixations splitboard. Son profil directionnel camber favorise l’accroche et la puissance en descente, tout en conservant une bonne maniabilité dans les virages. Le noyau en bois Super Fly II™ 700G et les renforts en carbone assurent un excellent rapport poids-rigidité pour optimiser l’efficacité en montée sans compromettre la performance en descente. Avec sa forme directionnelle et son taper de 12 mm, elle flotte facilement dans la poudreuse et reste stable sur terrains techniques ou compacts. La Hometown Hero Split est idéale pour les riders à la recherche d’une planche fiable, réactive et polyvalente pour explorer les lignes les plus engagées en toute autonomie.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 293-256-305
- Rayon : 7,6M
- Poids : 3460g
- Tailles : 146 150 154 158 162 162w
- prix : 1000€
- Similaire depuis 2023/2024