NOTRE TEST DE LA PHENIX SUPERBIRD SPLITBOARD
Le Phenix Superbird splitboard a été testé sur le terrain dans des conditions de neige variées. Découvrez dans le magazine notre analyse complète de ce splitboard : comportement à la montée, performances à la descente, points forts, limites et verdict de la rédaction.
PRESENTATION DE LA PHENIX SUPERBIRD SPLITBOARD
Un splitboard conçu pour les grandes aventures en montagne
Le Phenix Superbird est un splitboard développé pour les snowboardeurs qui recherchent une planche capable d’évoluer dans une grande variété de terrains et de conditions. Pensé pour une pratique polyvalente du backcountry, il associe efficacité à la montée, stabilité et maniabilité afin d’accompagner aussi bien les longues approches que les descentes en terrain alpin.
Son programme s’adresse aux riders souhaitant disposer d’un splitboard unique pour explorer la montagne tout au long de la saison.
Une construction orientée légèreté et fiabilité
Le Superbird bénéficie d’une construction associant un noyau bois à des matériaux techniques sélectionnés pour optimiser le rapport entre poids, réactivité et durabilité. Cette conception a été développée afin d’offrir un comportement homogène lors des ascensions comme des descentes, tout en répondant aux exigences d’une utilisation régulière en montagne. L’ensemble vise à conserver une bonne efficacité en randonnée sans compromettre les performances en descente.
Un shape moderne pour toutes les conditions
Le Phenix Superbird adopte un shape directionnel associé à un profil combinant cambre et rocker. Cette géométrie favorise la portance dans les neiges profondes, l’accroche sur neige ferme et une bonne maniabilité lorsque les conditions deviennent plus techniques.
Son caractère polyvalent lui permet d’évoluer aussi bien dans la poudreuse que sur neige transformée ou lors des sorties de printemps.
Un programme backcountry polyvalent
Le Phenix Superbird s’adresse aux riders qui recherchent un splitboard capable d’accompagner une pratique moderne du snowboard de randonnée. Son équilibre entre efficacité à la montée et plaisir en descente en fait une solution adaptée aux sorties à la journée comme aux projets plus ambitieux en haute montagne.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 294-257-304
- Rayon : 8,2 m
- Poids : 3450 g
- Tailles : 158 162
- prix : 2500 €
- MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2025/2026