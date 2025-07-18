NOTRE TEST DU SPLITBOARD ROSSIGNOL XV
AVIS FABRICANT
La Rossignol XV Splitboard, modèle pro inspiré par Xavier De Le Rue, s’adresse aux riders exigeants adeptes de freeride engagé. Conçue avec un profil Amptek Elite (association de cambre puissant sous les pieds et rocker aux extrémités), elle offre une accroche incisive et une stabilité à haute vitesse, tout en conservant une bonne flottabilité et maniabilité en poudre . La structure Reverse Super Directional, raide sous le pied avant pour la maîtrise directionnelle, plus souple vers l’arrière, garantit puissance et réactivité, même sur terrain varié. Son noyau en bois GreenLight Pop, renforcé avec du basalte, de l’aramide et de la fibre de verre, assure légèreté, tenue et absorption des chocs.
Sur la neige, cette XV Splitboard se distingue par son maintien de carre exceptionnel, même sur neige dure ou glacée, grâce à sa construction rigide et technique . Les riders soulignent son incroyable précision à haute vitesse, son maintien de stabilité sur terrains accidentés et sa capacité à faire flotter la planche dans la poudre, bien que la rigidité puisse la rendre exigeante au pilotage. Malgré une réponse « énergique » qui peut parfois surprendre, elle transmet une vivacité et une réactivité très appréciées en freeride technique .
Disponible en plusieurs longueurs (156 à 165 cm wide), son rayon de courbe moyen (7,6 à 9 m) et son setback de 30 mm offrent un bon compromis entre maniabilité en virage et portance en face nord . La base sintrée 7500 assure glisse et durabilité, idéale pour venir à bout des longues sessions en terrain vierge.
En somme, la Rossignol XV Splitboard est une machine de freeride premium, taillée pour les descentes engagées, les riders avancés à experts recherchant précision, stabilité et performance hors-piste.
CARACTERISTIQUES
- Lignes de cotes : 290-255-300
- Rayon : 8M
- Poids : 3440g
- Tailles : 158W 159 161w 162 165w
- prix : 850€
- Nouveauté 2023/2024