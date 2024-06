NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 86 UL

Laissez-moi vous présenter le ski de randonnée Atomic Backland 86 UL, un choix incomparable pour ceux qui recherchent la perfection en montagne. Doté d’une polyvalence tout-terrain exceptionnelle et de caractéristiques innovantes, ce ski redéfinit les normes de la randonnée en offrant une expérience de glisse inégalée. Grâce à son profil All-Terrain, le Backland 86 UL utilise un rapport bois/fibre de verre spécifique pour combiner légèreté, résistance et polyvalence, garantissant une performance optimale sur tous les types de terrain. Que vous évoluiez sur de la neige compacte, dans la poudreuse ou sur des pentes raides, ce ski vous offre une stabilité et une maniabilité incomparables. La spatule HRZN 3D légère est une véritable révolution dans le domaine du ski de randonnée. En offrant une portance illimitée tout en réduisant le poids de balancier du ski, elle améliore considérablement la maniabilité et la puissance de chaque virage. Vous pourrez ainsi affronter les conditions les plus extrêmes avec confiance et agilité. La construction en fibre de verre carbone repensée du Backland 86 UL est le fruit d’une ingénierie de pointe. Elle offre des capacités de randonnée dynamiques, augmentant la vitesse et facilitant les conversions à la montée. Cette conception du futur vous permettra de repousser vos limites et d’explorer de nouveaux horizons en toute facilité. Disponible en quatre tailles – 157, 165, 172 et 179 cm – et pesant seulement 970g en taille 165 cm, le Backland 86 UL allie performance et légèreté pour vous offrir une expérience de randonnée incomparable. Préparez-vous à vivre des aventures inoubliables en montagne avec ce ski révolutionnaire.

Lignes de cotes : 109-86-121

Poids pesé : 2300g la paire

Tailles : 157 165 172 179 cm

cm Rayon : 17,2m

prix : 800€

