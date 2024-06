NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 102

AVIS FABRICANT

Découvrez le ski de randonnée Atomic Backland 102, conçu pour repousser les limites de la performance en montagne. Disponible dans une gamme de tailles adaptées à tous les skieurs, ce ski offre une polyvalence exceptionnelle pour les aventures en free-rando. Le profil FreeTour du Backland 102 est conçu pour allier légèreté et performances en descente. Grâce à une utilisation optimisée du bois et une quantité réduite de fibre de verre, ce ski offre une excellente portance et une maniabilité impressionnante dans la poudreuse, tout en conservant une grande stabilité lors des descentes engagées. La technologie HRZN 3D Backland offre une portance sensationnelle en augmentant la surface de contact avec la neige, tout en réduisant le poids du ski pour une meilleure maniabilité et une puissance accrue en descente. Cette combinaison de légèreté et de portance fait du Backland 102 un choix idéal pour les skieurs à la recherche d’une performance exceptionnelle dans toutes les conditions. De plus, la construction à faible impact environnemental du Backland 102 réduit les émissions de CO2 de 26 % par rapport aux modèles précédents, démontrant ainsi l’engagement d’Atomic envers la durabilité et la préservation de l’environnement. Que vous soyez en train d’explorer de nouvelles lignes dans la poudreuse ou de dévaler des pentes techniques en montagne, le ski de randonnée Atomic Backland 102 vous offre la confiance et les performances nécessaires pour repousser vos limites et vivre des aventures inoubliables en montagne.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 102

Lignes de cotes : 121-102-130

Poids pesé : 2800g la paire

Tailles : 164 172 179 186cm

186cm Rayon : 19m

prix : 760€

SIMILAIRE DEPUIS : 2024/2025 (NOUVEAU !)

