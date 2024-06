NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 85

Les skis de randonnée Atomic Backland 85 sont conçus pour les skieurs expérimentés qui aiment explorer les montagnes hors-piste. Ils offrent une grande polyvalence grâce à leur construction légère et robuste qui permet une montée efficace et une descente fluide dans des conditions variées. Les caractéristiques clés des Atomic Backland 85 comprennent:

Construction légère: Les skis Backland 85 sont fabriqués avec une construction en carbone ultra-léger qui permet une montée rapide et facile. Stabilité: Le noyau en bois et la construction en sandwich de ces skis assurent une excellente stabilité sur les neiges dures et les terrains difficiles.

Flottaison: Le rocker en spatule et le talon plat offrent une flottaison supérieure dans la neige profonde, ce qui facilite la descente et réduit la fatigue des jambes.

Fixations compatibles avec les chaussures de ski de randonnée: Les fixations de ces skis sont compatibles avec les chaussures de ski de randonnée pour une expérience de ski de randonnée complète.

Largeur de patin polyvalente: La largeur de patin de 85 mm est idéale pour une utilisation polyvalente sur tous les types de neige, y compris les neiges dures, les neiges molles et les neiges profondes.

En résumé, les skis de randonnée Atomic Backland 85 sont une excellente option pour les skieurs expérimentés à la recherche de performances supérieures en montagne. Ils sont légers, stables et offrent une flottaison supérieure, ce qui les rend parfaits pour explorer les montagnes et profiter de la neige dans toutes ses formes.

En lançant le Backland 85, Atomic inaugure une nouvelle ère dans la conception des skis, visant à façonner l’avenir du ski de randonnée grâce à un design novateur à faible impact environnemental. Fruit d’une analyse scientifique du cycle de vie, ce ski polyvalent est conçu pour les aventuriers de tous horizons et toutes pentes. Sa construction révolutionnaire permet de réduire considérablement les émissions de CO2 de l’ordre de 30 %, grâce à l’utilisation de bois de peuplier provenant de sources locales, à une réduction de la quantité de fibre de verre et de résine utilisée, ainsi qu’à des chants générant moins de déchets.

La technologie HRZN 3D, succédant à la technologie HRZN Tech originale, est marquée par une spatule tridimensionnelle extra-large qui améliore la flottaison tant dans la poudreuse que sur des surfaces de neige changeantes, offrant ainsi des performances plus complètes. Le modèle tout-terrain bénéficie d’un nouveau rapport bois naturel-fibre de verre qui confère une rigidité en torsion accrue et une courbure de flexion améliorée, garantissant une stabilité optimale sur des surfaces de neige plus dure.

Ce ski, à la fois léger et stable, offre une polyvalence all-mountain exceptionnelle, ouvrant la voie à des aventures sans limites, que ce soit pour des sorties matinales, des virées rapides après la tombée de la nuit ou des escapades en backcountry plus longues. Pour une expérience de randonnée ultime, optez pour une peau Atomic Pre-Fit.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 85

Lignes de cotes : 108-85-120

Poids pesé : 2500g la paire

Tailles : 149 157 165 172 179cm

179cm Rayon : 16,2m

prix : 550€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024

