NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 100

AVIS FABRICANT

Le ski Atomic Backland 100 est un ski de randonnée polyvalent, conçu pour offrir une excellente performance en montée et en descente. Avec une largeur au patin de 100 mm, il est suffisamment étroit pour une ascension facile tout en offrant une flottabilité suffisante en neige profonde pour une descente agréable. Le ski est équipé d’un noyau en bois léger et résistant, renforcé par des inserts en carbone qui augmentent la stabilité et la réactivité du ski.

La technologie HRZN Tech aux extrémités du ski améliore la flottaison en neige profonde tout en réduisant le poids, ce qui est un atout pour les randonneurs exigeants.

Le Backland 100 est également doté de la technologie Step Down Sidewall 2.0, qui combine les avantages d’un noyau cap et d’une construction sidewall pour offrir une excellente transmission des forces, une précision et une stabilité accrues, même sur neige dure. Cette technologie permet également de réduire le poids du ski. Le rocker en spatule et talon rend le ski plus facile à tourner et améliore la flottaison en neige profonde, tandis que le cambre sous le pied offre une accroche solide sur neige dure.

La géométrie révolutionnaire du ski offre une stabilité et une maniabilité améliorées, tandis que la finition World Cup garantit une qualité de glisse exceptionnelle.

En somme, le ski Atomic Backland 100 est un excellent choix pour les skieurs de randonnée qui recherchent un ski léger et polyvalent qui offre une performance exceptionnelle dans toutes les conditions de neige.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 100

Lignes de cotes : 120-100-129

Poids pesé : 2610g la paire

Tailles : 164 172 180 188cm

188cm Rayon : 19m

prix : 750€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024 (NOUVEAU !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test montée Atomic Backland 100 poids Atomic Backland 100 test descente Atomic Backland 100 spatule Atomic Backland 100 profil Atomic Backland 100

AUTRES TESTS ATOMIC

