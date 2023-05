NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 88

AVIS FABRICANT

Le ski de randonnée ATOMIC BACKLAND 88 est un ski léger et polyvalent conçu pour les skieurs de randonnée qui cherchent à explorer les montagnes enneigées avec un équipement performant et fiable. Avec une largeur de patin de 88 mm, ce ski est idéal pour une utilisation en montagne, offrant une bonne flottaison en neige profonde tout en étant suffisamment étroit pour une utilisation en terrain plus raide et technique.

Le noyau en bois de peuplier et de carbone assure une construction légère mais solide, avec une bonne stabilité et une transmission de puissance efficace pour une conduite fluide et réactive.

La forme rocker en spatule et talon facilite la maniabilité et la conduite en neige profonde, tandis que le rayon de courbure moyen permet une conduite facile sur tous types de neige.

Le BACKLAND 88 possède une accroche efficace grâce à ses chants en ABS et sa technologie HRZN Tech en spatule pour une meilleure transmission des appuis sur neige dure et une meilleure flottaison en neige poudreuse. De plus, le ski est doté d’un système de fixation ajustable qui permet de changer facilement la position de la fixation pour une utilisation en montée ou en descente.

En bref, le ski de randonnée ATOMIC BACKLAND 88 est un excellent choix pour les skieurs de randonnée à la recherche d’un ski léger, polyvalent et performant pour explorer les montagnes enneigées. Avec sa construction solide et sa maniabilité, il offre une excellente performance sur une grande variété de terrains, que ce soit pour des sorties en journée ou pour des aventures de plusieurs jours.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 88

Lignes de cotes : 112-90-124

Poids pesé : 2900g la paire

Tailles : 162 169 176 183cm

183cm Rayon : 17,4m

prix : 600€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024 (NOUVEAU !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Test ski rando Atomic Backland 88 Test montée Atomic Backland 88 Test descente Atomic Backland 88 Test Atomic Backland 88 Spatule Atomic Backland 88 Ski rando Atomic Backland 88 Poids Atomic Backland 88

