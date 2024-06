NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 95

La nouvelle structure et le nouveau shape du Backland 95 donnent un comportement avec beaucoup de vie, du rebond et de la réactivité. Un bon outil pour jouer avec le terrain tout en gardant un comportement sérieux pour les skieurs qui souhaitent skier vite. En effet, à haute vitesse, la stabilité est très bonne et la spatule bien progressive déjauge sans problème, même dans les neiges profondes. En conditions printanières, l’accroche est dans le haut du panier pour la catégorie et les sensations en virages coupés sont excellentes. Le cambre semble bien dosé. Le toucher de neige est un peu sec mais reste agréable sur les terrains lisses de rando. On trouve les limites dans la neige trafollée et sur les terrains minés de station. Au final, un comportement très polyvalent pour la largeur. Nous sommes pas loin du ski à tout faire pour une utilisation 100% rando. Pour de la rando-station, il vaut mieux se tourner vers le Backland 100 ou 107 mais si vous n’êtes pas trop exigeant quand ça secoue, il peut faire l’affaire. A la montée, le poids est dans la moyenne haute de la catégorie (2860g sur notre balance contre 2740g annoncé). Cela reste raisonnable et en montant une fixation légère, il y a moyen d’envisager de belles randos.

AVIS FABRICANT

Le ski de randonnĂ©e Atomic Backland 95 est conçu pour explorer les terrains les plus sauvages, lĂ oĂą les effets de la crise climatique sont souvent les plus Ă©vidents. Grâce Ă sa conception Ă©cologique, ce ski offre une rĂ©duction moyenne de 30% des Ă©missions de CO2 par rapport aux versions prĂ©cĂ©dentes. Le noyau de bois de peuplier d’origine locale et l’utilisation rĂ©duite de fibre de verre, de rĂ©sine et de mĂ©tal sont Ă l’origine de cette performance. La sociĂ©tĂ© Atomic est engagĂ©e dans une dĂ©marche environnementale, en menant des analyses du cycle de vie (ACV) sur chaque produit qu’elle reconçoit. Le Backland 85, le premier ski de leur gamme Ă avoir subi une ACV, a rĂ©vĂ©lĂ© que les matières premières Ă©taient les facteurs d’impact les plus importants. Les concepteurs ont donc travaillĂ© avec des outils innovants pour rĂ©duire l’empreinte carbone globale du ski tout en amĂ©liorant ses performances sur la neige.

Le Backland 95 dispose du HRZN 3D, une pointe tridimensionnelle plus large et biseautée qui augmente la surface pour une meilleure flottaison sur la poudreuse et une meilleure maniabilité dans des conditions variables. Le HRZN 3D, intégré au chant Dura Cap, offre également une connexion hyper-réactive entre la spatule et le chant pour une durabilité accrue.

Le profil tout-terrain est une construction de ski entièrement repensĂ©e, utilisant du bois d’origine locale et moins de fibre de verre pour un ski plus lĂ©ger, plus solide et plus polyvalent. Ce nouveau matĂ©riau permet de crĂ©er une ligne de cote et une forme de ski Ă©volutives qui offrent une plus grande polyvalence sur et hors piste, que ce soit sur de la poudreuse, de la neige durcie, des pistes damĂ©es ou toute autre condition intermĂ©diaire.

En somme, le ski de randonnĂ©e Atomic Backland 95 est conçu pour aller au-delĂ des limites des pistes et des remontĂ©es mĂ©caniques, tout en minimisant son impact environnemental. Avec ses innovations techniques et ses matĂ©riaux Ă©cologiques, ce ski est une solution pour les amateurs de ski en quĂŞte d’aventure et de responsabilitĂ© Ă©cologique.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 95

Lignes de cotes : 116-95-128

Poids pesé : 2860g la paire

Tailles : 161 169 177 185cm

185cm Rayon : 18m

prix : 700€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024 (NOUVEAU !)

OĂ™ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test montée Atomic Backland 95 test Atomic Backland 95 spatule Atomic Backland 95 Atomic Backland 95 profil

AUTRES TESTS ATOMIC

