Atomic Backland 80 UL : Conçu pour les Ascensions Rapides et Performantes

Le ski de randonnée ultraléger Atomic Backland 80 UL est spécialement conçu pour ceux qui cherchent à battre des records personnels et à gravir des dénivelés impressionnants. Avec une construction alliant légèreté et performance, ce modèle est parfait pour le ski de randonnée rapide et léger.

Construction et Performance Optimisées

Le Backland 80 UL se distingue par son patin plus étroit comparé à son homologue de 86 mm, ce qui améliore son efficacité en montée. Son noyau en bois Ultra Light, composé de peuplier et de caruba, offre un équilibre parfait entre légèreté et performance, garantissant une montée ultra-efficace tout en restant stable lors des descentes.

Technologie de Pointe

Une insertion en carbone ultra-légère court sur toute la longueur du ski, agissant comme une colonne vertébrale stabilisatrice. Cette caractéristique assure une rigidité optimale sans alourdir le ski, permettant ainsi de maintenir une stabilité exemplaire même à haute vitesse. De plus, la construction HRZN Tech Tip & Tail augmente de 10 % la surface de contact, offrant une meilleure flottabilité en neige profonde et réduisant les déviations de la spatule dans les conditions difficiles.

Maniabilité et Polyvalence

L’All Mountain Rocker, avec un relevé précoce de la spatule, facilite la maniabilité et ajoute de la polyvalence, rendant le ski plus adapté à diverses conditions de neige. Cette technologie permet des transitions plus douces et un contrôle accru, que ce soit en poudreuse ou sur neige dure.

Conception Pratique pour Peaux de Phoque

Le Backland 80 UL intègre une encoche découpée dans la spatule, permettant une fixation rapide et sécurisée des peaux de phoque Atomic PreFit dédiées. Cette caractéristique pratique est idéale pour les skieurs qui souhaitent minimiser le temps de préparation et maximiser leur efficacité sur le terrain.

Conclusion

En résumé, l’Atomic Backland 80 UL est le ski de randonnée idéal pour les skieurs ambitieux cherchant à combiner vitesse, légèreté et performance. Sa construction avancée et ses technologies innovantes en font un choix parfait pour les ascensions rapides et les descentes stables, même dans les conditions les plus exigeantes.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 80 UL

Lignes de cotes : 101-79-112

Poids pesé : 2110g la paire

Tailles : 149 156 163 170 177cm

177cm Rayon : 17,2m

prix : 760€

SIMILAIRE DEPUIS : 2024/2025 (NOUVEAU !)

