NOTRE TEST DU ATOMIC BACKLAND 85 W

AVIS FABRICANT

Si vous recherchez un ski de touring équilibré pour vos randonnées, le modèle Atomic Backland 85 W est celui qu’il vous faut. Assez léger pour la montée, il offre une bonne portance sur la poudreuse tout en étant assez robuste et adhérent pour vous accompagner à l’aller comme au retour. Au centre se trouve un noyau Ultra Light Woodcore en peuplier/caroubier. La forme particulière du ski vous facilitera quant à elle la montée et vous assurera une accroche sûre, notamment lors de longues excursions. Il dispose également de la technologie HRZN Tech Tips aux extrémités qui vous apporte 10 % de surface supplémentaire pour une portance incroyable sur la poudreuse, moins de déviation au niveau de la spatule et un meilleur alignement dans les virages. Son incroyable stabilité vient des fibres de carbone qui le recouvrent dans son intégralité et qui vous permettent de contrôler la puissance sur les pistes comme en hors-piste. Ce modèle est disponible dans de jolis tons de violet/rose et nous proposons des peaux pré-découpées compatibles.

CARACTERISTIQUES ATOMIC BACKLAND 85 W

Lignes de cotes : 115-85-103.5

Rayon : 15m

Poids : 2150g la paire

Tailles : 151 158 165cm

165cm prix : 449€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

AUTRES TESTS ATOMIC

