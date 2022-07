NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 88

Le ski Dynafit Radical 88 est un modèle polyvalent pour le ski de randonnée classique dans toutes les conditions. Un ski pour tous les jours – plus besoin de se poser de questions au moment de partir! Avec sa largeur de 88 mm au patin, le Radical associe efficacement légèreté pour la montée et bonne stabilité à la descente. Grâce à une construction rocker tant en spatule qu’en talon, le ski est très maniable et permet des déclenchements de virage aisés. La géométrie du Radical fonctionne aussi bien en conditions de neige dures que molles, ainsi qu’en poudreuse, ce qui en fait un ski idéal pour chacune de vos sorties. Les chants ABS continus vous garantissent une excellente transmission des forces. Le rayon latéral plus long rend aussi le modèle très tolérant. Avec encore un noyau léger en bois de peuplier, le ski associe de façon équilibrée amorti et dynamisme. La géométrie latérale et la forme rocker sont déterminées en accord avec la longueur du ski – une caractéristique propre à DYNAFIT sur le marché de la randonnée. La proportion de carre en contact avec la neige est maintenue en permanence, ce qui débouche sur un comportement équilibré, quelle que soit la longueur du ski. La géométrie harmonieuse garantit une bonne tenue de la ligne à toutes les vitesses, pour plus de plaisir à la descente. La couche spéciale en Titanal, prévue pour le montage de la fixation, est dotée d’une forme en accord avec la fixation de randonnée Radical. Ce concept garantit un flex très harmonieux du ski quand celui-ci est monté avec la fixation Radical correspondante, et débouche sur une interaction parfaitement équilibrée entre les éléments. Ski Radical 88 – votre modèle pour tous les jours.

Plus d’infos sur le site de Dynafit : https://www.dynafit.com/fr-fr/ski-de-randonne-radical-88-08-0000048270

Lignes de cotes : 96-80-110

Poids pesé : 2300g la paire

Tailles : 150 157 164 171 178 cm

cm Rayon : 22m

prix : 700€

