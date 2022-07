NOTRE TEST DU DYNAFIT SEVEN SUMMITS

AVIS FABRICANT

Le Dynafit Seven Summits, un ski classique à 85mm au patin, fait peau neuve avec pour l’occasion une version féminine qui possède un flex un peu plus souple. Il sera disponible en 4 tailles en version homme (158, 166, 174, 182) et 4 tailles en version femme (149, 158, 166, 174). Le poids est de 2580g la paire en 174cm (version homme). Des peaux Dynafit sur mesure sont disponibles en option et le ski est fabriqué en Autriche. Le ski de randonnée classique Seven Summits est un modèle polyvalent et tolérant, conçu pour se faire plaisir tant à la montée qu’à la descente, quels que soient le terrain et les conditions de neige. Le ski de randonnée classique Seven Summits est un modèle polyvalent et tolérant, conçu pour se faire plaisir tant à la montée qu’à la descente. Le Seven Summits fait déjà ses preuves depuis de nombreuses années au sein de la flotte de skis DYNAFIT. Il est de retour sur la neige depuis l’hiver 2020/21 avec une construction entièrement nouvelle, dans une version encore plus maniable et stable qu’auparavant. Les chants ABS continus garantissent une excellente transmission des forces, de sorte que toute l’énergie développée est transférée des skis vers la neige. Peu importe où vous évoluez, le Seven Summits est performant dans toutes les conditions de neige et dans tous les terrains. Le Seven Summits est doté d’un rayon plus long en comparaison aux autres modèles de skis DYNAFIT, ce qui le rend particulièrement tolérant. Avec encore un noyau à 100% en bois de peuplier, le modèle associe de façon équilibrée stabilité et dynamisme. La géométrie latérale et la forme rocker en spatule et en talon sont adaptées à la longueur du ski, une caractéristique unique sur le marché de la randonnée. La proportion de carre en contact avec la neige reste toujours la même, ce qui assure un comportement équilibré en descente, quelle que soit la longueur du ski.

Plus d’infos sur le site de Dynafit : https://www.dynafit.com/fr-fr/ski-de-randonne-seven-summits-08-0000048488

CARACTERISTIQUES DYNAFIT SEVEN SUMMITS

Lignes de cotes : 105-85-116

Poids pesé : 2580g la paire

Tailles : 158 166 174 182cm

182cm Rayon : 20m

prix : 550€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/2023 (nouveauté !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test Dynafit Seven Summits Ski rando Dynafit Seven Summits Dynafit Seven Summits Dynafit Seven Summits 2023

AUTRES TESTS DYNAFIT

Dynafit Radical 88 NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 88 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le ski Dynafit Radical 88 est un modèle polyvalent pour le ski de randonnée classique dans toutes les conditions. Un ski pour tous les jours – plus besoin de se poser de … Dynafit Seven Summits NOTRE TEST DU DYNAFIT SEVEN SUMMITS Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Dynafit Seven Summits, un ski classique à 85mm au patin, fait peau neuve avec pour l’occasion une version féminine qui possède un flex un peu plus souple. Il sera disponible en 4 … Dynafit Blacklight 95 NOTRE TEST DU DYNAFIT BLACKLIGHT 95 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Blacklight 95 est un ski de randonnée large, puissant et cependant léger (1160g), qui fait preuve de remarquables performances à la descente. Tout ce qu’il vous faut pour le backcountry. Le Blacklight … Dynafit Blacklight 88 W NOTRE TEST DU DYNAFIT BLACKLIGHT 88 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le DYNAFIT Blacklight 88 affiche seulement 1140g sur la balance en 172cm, pour une largeur en patin de 88mm. Le nom Blacklight est une combinaison de la couleur noire, qui fait entre … Dynafit Radical 88 W NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 88 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le ski Dynafit Radical 88 est un modèle polyvalent pour le ski de randonnée classique dans toutes les conditions. Un ski pour tous les jours – plus besoin de se poser de … Dynafit Seven Summits W NOTRE TEST DU DYNAFIT SEVEN SUMMITS W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Modèle polyvalent et tolérant pour le ski de randonnée classique. Le ski de randonnée classique Seven Summits est maintenant aussi disponible en version féminine, avec un flex un peu plus souple. C’est …

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2023