NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 107

AVIS FABRICANT

Ludique, maniable et stable à la fois – le nouveau ski de rando-freeride Radical 107, avec ses 107mm au patin, est le modèle le plus large de la flotte DYNAFIT. Il est fait pour s’éclater sans limites en hors-piste et en poudreuse. Grâce à sa construction légère, avec un noyau à 100% en bois de peuplier et les déjà fameux Carbon Speed Stringers de DYNAFIT, le skieur peut économiser son énergie à la montée avant d’attaquer à fond en descente et apprécier la ligne parfaite. Une géométrie latérale moderne, un nouveau rocker en spatule et en talon et un flex équilibré rendent le ski très harmonieux et maniable. Il est à l’aise partout, dans les pentes de poudreuse vierge, les couloirs raides et les descentes en terrains variés. Même dans des conditions d’enneigement difficiles ou avec un sac à dos plus lourd, le skieur garde le contrôle et peut effectuer ses virages à l’endroit choisi. La pointe légèrement relevée facilite le déclenchement des virages et favorise la portance en (très) haute neige. Les chants continus assurent une transmission directe des forces vers les carres, pour des performances et une stabilité élevées dans tous les terrains. Free 107 – pour les journées de grosse poudreuse.

CARACTERISTIQUES DYNAFIT RADICAL 107

Lignes de cotes : 125-107-135

Poids pesé : 3330g la paire

Tailles : 173 181 188 194cm

188 194cm Rayon : 22m

prix : 750€

SIMILAIRE DEPUIS : 2020/2021

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test Dynafit Radical 107 Dynafit Radical 107 sommet Dynafit Radical 107 montée Dynafit Radical 107

AUTRES TESTS DYNAFIT

