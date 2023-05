NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 97

AVIS FABRICANT

Le modèle DYNAFIT pour la poudreuse! Le Dynafit Radical 97 a été spécialement mis au point pour les randonneurs qui recherchent en premier lieu le plaisir à la descente et apprécient un ski associant au mieux agilité en montée et performances en hors-piste. Le modèle est doté de chants ABS sur toute la longueur et d’un noyau-bois en frêne et peuplier qui assurent stabilité sur les carres et résistance en torsion. Le noyau est particulièrement réactif, pour des propriétés dynamiques et amortissantes remarquables malgré la légèreté du ski. Avec un poids de 1’530g en 177cm, le Radical 97 fonctionne parfaitement comme modèle de randonnée pour les ascensions moyennes à longues et permet aux sportifs d’économiser leurs forces avant d’attaquer la descente. On trouve sur ce ski une construction rocker Double Ellispe pour une grande efficacité en hors-piste. La construction fait appel à une longueur variable des carres – en accord avec l’angle d’appui du ski –, pour plus de maniabilité et une meilleure conduite en neige non préparée. Les skieurs profitent aussi du Ride Tip, un élément en carbone situé dans la région de la spatule, qui assure un contrôle élevé des vibrations.

CARACTERISTIQUES DYNAFIT RADICAL 97

Lignes de cotes : 116-97-125

Poids pesé : 3060g la paire

Tailles : 170 177 184cm

184cm Rayon : 19m

prix : 700€

SIMILAIRE DEPUIS : 2020/2021

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test Dynafit Radical 97 montée test Dynafit Radical 97 Dynafit Radical 97

AUTRES TESTS DYNAFIT

Dynafit Radical 97 W NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 97 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Ski de la gamme Free touring léger et performant, le Radical 97 W de Dynafit est un ski pour femme pour des sorties inoubliables en poudreuse. Finis les amas de neige collés … Dynafit Radical 107 NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 107 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Ludique, maniable et stable à la fois – le nouveau ski de rando-freeride Radical 107, avec ses 107mm au patin, est le modèle le plus large de la flotte DYNAFIT. Il est fait … Dynafit Radical 97 NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 97 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le modèle DYNAFIT pour la poudreuse! Le Dynafit Radical 97 a été spécialement mis au point pour les randonneurs qui recherchent en premier lieu le plaisir à la descente et apprécient un ski … Dynafit Seven Summits NOTRE TEST DU DYNAFIT SEVEN SUMMITS Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Dynafit Seven Summits, un ski classique à 85mm au patin, fait peau neuve avec pour l’occasion une version féminine qui possède un flex un peu plus souple. Il sera disponible en 4 … Dynafit Radical 88 NOTRE TEST DU DYNAFIT RADICAL 88 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le ski Dynafit Radical 88 est un modèle polyvalent pour le ski de randonnée classique dans toutes les conditions. Un ski pour tous les jours – plus besoin de se poser de … Dynafit Blacklight 95 NOTRE TEST DU DYNAFIT BLACKLIGHT 95 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Blacklight 95 est un ski de randonnée large, puissant et cependant léger (1160g), qui fait preuve de remarquables performances à la descente. Tout ce qu’il vous faut pour le backcountry. Le Blacklight …

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2024