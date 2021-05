NOTRE TEST DU DYNAFIT BEAST 98

AVIS FABRICANT

Le modèle DYNAFIT pour la poudreuse! Le Dynafit Beast 98 a été spécialement mis au point pour les randonneurs qui recherchent en premier lieu le plaisir à la descente et apprécient un ski associant au mieux agilité en montée et performances en hors-piste. Le modèle est doté de chants ABS sur toute la longueur et d’un noyau-bois en frêne et peuplier qui assurent stabilité sur les carres et résistance en torsion. Le noyau est particulièrement réactif, pour des propriétés dynamiques et amortissantes remarquables malgré la légèreté du ski. Avec un poids de 1’530g en 177cm, le Beast 98 fonctionne parfaitement comme modèle de randonnée pour les ascensions moyennes à longues et permet aux sportifs d’économiser leurs forces avant d’attaquer la descente. On trouve sur ce ski une construction rocker Double Ellispe pour une grande efficacité en hors-piste. La construction fait appel à une longueur variable des carres – en accord avec l’angle d’appui du ski –, pour plus de maniabilité et une meilleure conduite en neige non préparée. Les skieurs profitent aussi du Ride Tip, un élément en carbone situé dans la région de la spatule, qui assure un contrôle élevé des vibrations.

CARACTERISTIQUES DYNAFIT BEAST 98

Lignes de cotes : 116 97 125

Rayon : 19m

Poids : 3060g la paire

Tailles : 170 177 184cm

184cm prix : 650€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

PHOTOS DU TEST

test Dynafit Beast 98

test Dynafit Beast 98 montée

Dynafit Beast 98

Dynafit Beast 98 montée

Dynafit Beast 98 descente

AUTRES TESTS DYNAFIT

Dynafit Beast 98 NOTRE TEST DU DYNAFIT BEAST 98 AVIS FABRICANT Le modèle DYNAFIT pour la poudreuse! Le Dynafit Beast 98 a été spécialement mis au point pour les randonneurs qui recherchent en premier lieu le plaisir à la descente et apprécient un ski associant au mieux agilité en montée et performances en… Dynafit Speed 76 NOTRE TEST DU DYNAFIT SPEED 76 Nous avons été surpris par le comportement en descente de ce Dynafit Speed 76. Annoncé plutôt dans le créneau “ski fitness”, on n’en attendait pas grand chose en dehors des pistes ou des neiges tassées et pourtant il sort du lot même dans la… Dynafit Speedfit Pro 81 NOTRE TEST DU DYNAFIT SPEEDFIT PRO 81 Le Dynafit Speedfit Pro 81 porte bien son nom avec un comportement plutôt destiné aux «pro». Il n’est pas le plus accessible et nécessite un bon bagage technique pour en tirer le potentiel. Avec sa spatule peu progressive, il n’est pas très tolérant… Dynafit Tour 88 | | | 107mm 88mm 123mm TEST DYNAFIT TOUR 88 Le Dynafit Tour 88 est un ski de rando assez maniable qui porte et déjauge correctement pour 88mm sous le pied. Le comportement est assez sec et peu joueur. Le Tour 88 fait le boulot sans faire…

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2021