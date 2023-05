NOTRE TEST DU VOLKL RISE UP 82

AVIS FABRICANT

Le ski de rando Volkl Rise Up 82 est le modèle de premier choix pour tout skieur recherchant avant tout un ski performant en montée, mais offrant également de très bonnes propriétés de descente. Ce ski est le premier à bénéficier de la technologie 3D Radius Sidecut qui était jusque-là exclusivement réservée aux modèles freeride et all-mountain de Völkl, comme le Kanjo ou le Deacon. Ce type de construction associe trois rayons de courbure différents qui se succèdent l’un à l’autre en toute fluidité. Le comportement du ski dans les virages est ainsi adapté en fonction du rayon de courbure dominant, lequel dépend de l’angle de prise de carres. Il en résulte un ski qui impressionne par sa glisse particulièrement douce à haute vitesse et par sa grande résistance aux perturbations, y compris dans des conditions de descente exigeantes. Le noyau bois multicouche particulièrement léger permet de produire un ski affichant un poids incroyablement réduit tout en offrant des performances d’une grande fiabilité en descente. Un chant pleine longueur confère à ce ski stabilité et résistance. En outre, le Rise Up 82 est évidemment équipé du nouveau système de peaux Smart Skin Clip et permet d’utiliser les peaux de phoque Tech Fibre ou Smart Glue.

CARACTERISTIQUES VOLKL RISE UP 82

Lignes de cotes : 105-82-124

Poids pesé : 2560g la paire

Tailles : 156 163 170 177 cm

cm Rayon : 26-15-22m

prix : 549€

SIMILAIRE DEPUIS : 2020/2021

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Volkl Rise Up 82 Volkl Rise Up 82 refuge Test Volkl Rise Up 82 Test ski rando Volkl Rise Up 82 Test descente Volkl Rise Up 82 Poids Volkl Rise Up 82

AUTRES TESTS VOLKL

