NOTRE TEST DU VOLKL BLAZE 82

AVIS FABRICANT

Volkl élargit sa gamme Blaze dans les 2 sens ! Le Blaze 82 sera le ski le plus étroit de la gamme avec 2900g la paire en 173cm. Le Blaze 114 sera le plus large autour de 4000g la paire pour 114mm au patin. Pour rappel, les Blaze sont les skis freeride rando de chez Volkl. Pour les skis de rando plus classiques, et plus légers, il faut se tourner vers les Rise qui sont reconduits la saison prochaine. 3D Radius : triple rayon plus adaptatif, pour un gain de manoeuvrabilité et de contrôle Noyau allégé toute longueur du ski : idéal pour la randonnée et le freeride light Base reyclée et bois certifié 100% FSC Nouveau modèle de la gamme BLAZE (freeride light chez Volkl) Smooth / Light / Confortable

CARACTERISTIQUES VOLKL BLAZE 82

Lignes de cotes : 107-82-125

Poids pesé : 3050g la paire

Tailles : 159 166 173 180 cm

cm Rayon : 30-16-30m

prix : 600€

SIMILAIRE DEPUIS : 2023/2024 (NOUVEAU !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

test Volkl Blaze 82 test ski rando Volkl Blaze 82 test descente Volkl Blaze 82 poids Volkl Blaze 82

