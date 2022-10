NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM OAZO

Avec la Oazo, Plum a voulu garder les avantages des modèles compétition sans les inconvénients. Pour ça, la Oazo reprend une partie des technologies course en ajoutant quelques fonctionnalités pour une utilisation plus polyvalente. On trouve ainsi un avant léger, un réglage longueur de 25mm et un déclenchement frontal fixe à 4,6 ou 8 inspiré de la race 170. Plum a ajouté à tout cela un déclenchement horizontal réglable de 4 à 10. On trouve également des cales nouvelle génération bien pratiques à manipuler avec un bâton sur le terrain. Au final, le poids est de 400g la paire, soit à peine 60g de plus que la race 170 ! Les modèles «race» sont souvent bien suffisants pour une utilisation rando en permettant de gagner un poids énorme, et celui-ci devrait convaincre quelques réticents en faisant la jonction entre les 2 univers.

OAZO 4, 6 OU 8 ?

Comme indiqué ci-dessus, le déclenchement frontal est fixe mais il est possible de le choisir à l’achat. Selon votre gabarit et votre style de ski vous pouvez donc opter pour 3 déclenchements : 4, 6 ou 8. Nous avons pu tester la version 6 en plus de la version 8 sur un petit gabarit femme. Sur le terrain, la dureté est effectivement adaptée et permet d’avoir une fixation légère sans avoir un DIN trop elevé comme sur certaines fixations de compétition. La Oazo 4 est plutôt adapté aux enfants.

AVEC OU SANS STOP SKIS ?

Plum propose en option cette saison un stop skis léger avec la Oazo qui est compatible également avec la nouvelle Pika mais pas avec les anciennes Oazo et Pika (à moins de remplacer la plaque arirère de réglage). Sur le terrain, il fonctionne sans accroc et il ne pèse vraiment pas grand chose (140g la paire). La manipulation est simple et il est même possible de le manipuler à une main avec un peu d’habitude. Un peu d’aspérité sur le bord du clapet noir de verrouillage aurait facilité encore un peu plus les choses dans le sens descente / montée mais ça reste un détail. Le fait qu’il soit amovible facilement est vraiment un plus pour s’adapter aux conditions. Une seule vis permet de l’enlever !

LES PLUS réglage DIN et longueur | poids LES MOINS pas de rattrapage de jeu

AVIS FABRICANT

Compétiteur dans l’âme sans être inscrit sur les grandes courses, votre crédo c’est la performance en solo. Ni compétiteur, ni free-randonneur, vous appréciez la légèreté et vous améliorez votre sécurité grâce à un déclenchement latéral réglable. Hybride entre la R170 et la WEPA, la OAZO est idéale pour les skieurs qui souhaitent conjuguer performance et confort. Avec ses cales de montée de différente hauteur, simples et rapides à utiliser, votre entraînement du soir sera un vrai plaisir. La Plum Oazo équipera tous vos skis light de randonnée.

Ultra légère sans négliger le confort, la fixation de randonnée Plum Oazo possède 3 hauteurs de cales très facile à manipuler avec le bâton. Son déchenchement est fixe en frontal à 8, alors qu’en latéral celui-ci est réglable de 4 à 10. La OAZO est dotée de la technologie Plum «Too facile» qui permet de chausser rapidement grâce aux inserts resserrés de la butée avant. Idéal pour les skieurs qui recherchent une fixation d’entrainement pouvant être utiliser dans les randonnées quotidiennes. Pour seulement 200 g par pied, la fixation OAZO dispose d’une multitude d’options avec une paire de leash, d’un rail de réglage 20 mm (environ 3 pointures), d’une option de rail élargi, de 3 positions de cale (0- 40-52 mm), d’un support couteau amovible compatible avec tous les couteaux PLUM. Fixation garantie 3 ans.

CARACTERISTIQUES

Poids par paire : 400g (550g avec stop skis)

Réglage longueur : 20mm

Nombre de cales : 2

Din horizontal : 4-10

Din vetical : fixe 4, 6 ou 8

Rattrapage du jeu : non

Prix : 399€ (519€ avec stop skis)

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

Plum Oazo vue arrière Test fixation ski rando Plum Oazo Test Plum Oazo 6 en descente Test Plum Oazo Fixation Plum Oazo

AUTRES TESTS PLUM