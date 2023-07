NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM KARIBOU

AVIS FABRICANT

Cette saison, la grande nouveauté chez Plum est la fixation Karibou, disponible en trois versions : Karibou 12, Karibou 7 Stopper et Karibou 12 Stopper. Ce qui la distingue des autres fixations sur le marché, c’est son système de compensation développé et breveté, unique en son genre, situé à l’avant, sous la butée, pour l’ensemble de la gamme. Ce système de compensation offre une élasticité totale de 12 mm, comprenant les 4 mm habituels à l’arrière et 8 mm intégrés dans le système avant. Cela permet d’obtenir un meilleur équilibre entre le poids de la butée et celui de la talonnière, ainsi qu’une répartition optimale de l’élasticité entre les deux.

Cette amélioration se traduit par une meilleure progressivité de la flexion du ski lors de grosses compressions, que ce soit dans les virages très appuyés ou lors des sauts. De plus, cela limite le risque d’arrachement de la butée avant en cas de forts impacts et améliore le déclenchement dans de telles situations. Un autre avantage de la fixation Karibou est sa compatibilité avec les anciens modèles de la gamme Summit de Plum, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des améliorations apportées par ce nouveau système sans avoir à changer leurs fixations. En ce qui concerne les versions spécifiques, la Karibou 12 est conçue pour les skieurs freeride qui recherchent une fixation sans compromis. Son système breveté offre une élasticité dans la butée avant, améliorant ainsi la flexion du ski lors des grosses compressions. C’est la fixation idéale pour les skieurs agressifs à la recherche d’une performance optimale. Son prix public est de 519 € TTC.

La Karibou 7 Stopper est spécialement adaptée aux femmes ou aux skieurs de gabarit léger qui souhaitent une fixation puissante. Elle offre une plage de déclenchement plus basse et tous les avantages en termes de confort (stoppers automatiques, cale manipulable au bâton) et de performance en freeride (entraxe de vis élargi, embase avant réhaussée pour skier à plat). L’élasticité de sa butée avant assure un meilleur équilibre des masses et optimise la flexion du ski, notamment sur des skis plus souples. Le prix public de la Karibou 7 Stopper est de 619 € TTC. Enfin, la Karibou 12 Stopper allie confort à la montée et skiabilité à la descente. Elle comprend des stoppers automatiques, des cales manipulables au bâton, une embase large, une position de ski à plat et des valeurs de déclenchement élevées pour une pratique aussi bien en randonnée qu’en station.

Comme les autres modèles, elle intègre l’élasticité dans la butée avant pour améliorer la flexion du ski lors des grosses compressions, en faisant le choix ultime pour les skieurs puissants. Son prix public est également de 619 € TTC. Avec la gamme Karibou, Plum propose des fixations de ski de randonnée de haute qualité, offrant à la fois légèreté, performance et une technologie de compensation avant innovante pour une expérience de ski exceptionnelle.

CARACTERISTIQUES

DIN : 3,5-7 ou 5,5-12

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 1130g la paire

Réglage longueur: 35mm

Cales : 2

Prix : 589€

OÙ ACHETER CETTE FIXATION ?

PHOTOS

test Plum Karibou fixaiton Plum Karibou 12 embase avant Plum Karibou Avant Plum Karibou

AUTRES TESTS PLUM

Plum Karibou NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM KARIBOU AVIS FABRICANT Cette saison, la grande nouveauté chez Plum est la fixation Karibou, disponible en trois versions : Karibou 12, Karibou 7 Stopper et Karibou 12 Stopper. Ce qui la distingue des autres fixations sur le marché, c’est son système de compensation développé et breveté, … Plum Oazo 🔓 NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM OAZO Avec la Oazo, Plum a voulu garder les avantages des modèles compétition sans les inconvénients. Pour ça, la Oazo reprend une partie des technologies course en ajoutant quelques fonctionnalités pour une utilisation plus polyvalente. On trouve ainsi un avant léger, un réglage longueur de … Test Plum Guide NOTRE TEST PLUM GUIDE AVIS FABRICANT PLUM GUIDE De l’exploration en terre inconnues au freeride local, des pentes raides les plus exigeantes jusqu’aux randonnées familiales, la GUIDE 12, c’est le choix pour toutes les grandes aventures. Que vous soyez débutant ou expert de la randonnée, vous serez convaincu par sa sécurité de … Plum Pika TEST PLUM PIKA AVIS FABRICANT PLUM PIKA Plum dévoile 2 nouveaux modèles orientés vers la légèreté. Pour commencer, la Plum Pika reprend la base de la Wepa mais avec un nouveau stop ski ainsi que l’apparition de cales nouvelles générations à ailettes qui sont les 2 nouveautés les plus marquantes. Le stop … Test Plum Race 170 NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM RACE 170 AVIS FABRICANT PLUM RACE 170 La Plum Race 170 est l’ainé de la gamme Race chez PLUM. Polyvalente et simple d’utilisation, la RACE 170 offre une possibilité de réglage avec un rail de 20 mm soit environ 3 pointures. Tout comme les autres modèles … Plum Summit 12 NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM SUMMIT 12 AVIS FABRICANT Plus freeride que randonnée? La SUMMIT 12 à toutes les options que vous attendiez, la qualité PLUM en plus. Stopper rétractable, 3 hauteurs de cale manipulable au bâton, entraxe élargie, embase avant réhaussée pour un poids défiant la gravité. Arme fatale pour toutes …

RETOUR A TOUS NOS TESTS FIXATIONS