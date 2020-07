NOTRE TEST DE LA FIXATION PLUM SUMMIT 12

Plus freeride que randonnée? La SUMMIT 12 à toutes les options que vous attendiez, la qualité PLUM en plus. Stopper rétractable, 3 hauteurs de cale manipulable au bâton, entraxe élargie, embase avant réhaussée pour un poids défiant la gravité.

Arme fatale pour toutes vos sorties, la SUMMIT 12 vous séduira grâce à son poids, sa robustesse et ces nombreuses options. Cette fixation offre un déclenchement sécurisé réglable en latéral et en frontal ainsi qu’un stopper entièrement nouveau. Ce dernier est disponible en deux largeurs rétractables couvrant toutes les largeurs de patins. L’utilisation de ce stopper est ultra rapide et permet le déclenchement par une simple rotation de la talonnière. Les cales de montée ont été pensées pour basculer facilement avec une prise au bâton. Le rail de la talonnière doté d’une vis sans fin, permettra un réglage rapide et précis pour toutes les pointures. Sous la butée avant, une plaque de réhausse équilibre votre fixation pour une position parfaitement à plat.

DIN : 5,5-12

Rattrapage de jeu : non

Poids : 1100g la paire

Réglage longueur: 35mm

Cales : 2

Prix : 499€

