Ski Rando Magazine n°62

SOMMAIRE

132 pages

Chaussures ski de randonnée 2026 : tests et comparatif

Fixations ski de randonnée 2026 : tests et comparatif

Fixations splitboard : le test / comparatif 2026

Les Baronnies, le bon plan de repli

Haute Ubaye, sur les 3000 des Basses-Alpes

Isola 2000 en mode ski de rando

Les couloirs des Abruzzes

Longyearbyen : ski de rando au Spitzberg sans bateau

L'abécédaire du collant pipette

Milan-Cortina 2026 : la 1ère olympique du ski-alpinisme aux jeux

A découvrir dans le prochain numéro 63