Milan-Cortina 2026 : la 1ère olympique du ski-alpinisme aux jeux

L’annonce a fait l’effet d’un petit séisme dans le monde de la montagne : pour la première fois de son histoire, le ski-alpinisme figurera au programme officiel des Jeux Olympiques d’hiver. Rendez-vous en février 2026, du côté de Milan-Cortina, pour assister à la naissance d’une nouvelle discipline olympique qui porte avec elle la passion d’une communauté en plein essor.
Une histoire récente
Si l’on pouvait croire à une évolution naturelle tant ce sport connaît un développement fulgurant depuis une vingtaine d’années, l’intégration du ski-alpinisme au calendrier olympique est en réalité le fruit d’un long processus. Le premier coup de projecteur est venu en 2020 lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lausanne. Pour la première fois, de jeunes athlètes ont pu concourir sous les anneaux olympiques, offrant une vitrine mondiale à une discipline jusqu’ici confidentielle.
SOMMAIRE DU DOSSIER
CONTROVERSES ET DÉBATS : QUEL SKI-ALPINISME AUX JO ?
LE CHEMIN EXIGEANT DE LA QUALIFICATION
BORMIO, THÉÂTRE DES PREMIÈRES OLYMPIADES
LES ÉPREUVES : SPRINT ET RELAIS MIXTE
ATHLÈTES FRANÇAIS ET AMBITIONS
PORTRAIT DE DEUX FAVORIS FRANÇAIS : EMILY HARROP & THIBAULT ANSELMET