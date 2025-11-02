Oui, cher lecteur, ton magazine préféré vieillit avec son temps.
Il y a 15 ans, lors de l’édition du premier numéro de SRM, la neige tombait en abondance à toutes altitudes et à chaque saison. Les sessions de poudreuse étaient fréquentes et la fougue alliée à la vitalité de nos jeunes années nous permettait d’envisager de gros dénivelés. Le tout avec deux enclumes aux pieds pour s’enfiler des rails de peuf à la descente.
À l’époque, nos yeux étaient tournés vers les horizons lointains et sauvages et chaque article de SRM nous incitait à voyager plus loin et plus haut, car, comme le dit si bien notre cher Président, « qui aurait pu prédire la crise climatique ? ».
Désormais, les épisodes de pluie succèdent aux épisodes de neige aussi vite que l’évolution des droits de douane internationaux, et le temps est venu de s’ouvrir à une nouvelle pratique, où le plaisir ne réside pas dans la qualité de l’or blanc.
Cet abécédaire vous ouvre les portes de votre probable future activité préférée, puisque oui, tout comme le vin qui nous répugne adolescents avant de nous envoûter adultes, le collant-pipette est un sport qui nous fait déguster sans modération.
L’abécédaire du collant pipette
Oui, cher lecteur, ton magazine préféré vieillit avec son temps.