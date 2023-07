NOTRE TEST DE LA FIXATION MARKER CRUISE

AVIS FABRICANT

La nouvelle fixation de ski de randonnée MARKER Cruise a été conçue pour les personnes qui souhaitent s’initier au monde fascinant du ski de randonnée. Elle est dotée de fonctionnalités bien pensées pour rendre chaque sortie aussi confortable et facile que possible.

Et hey ! ELLE EST ÉCOLOGIQUE car nous avons utilisé du plastique recyclé et d’origine biologique chaque fois que cela était possible et raisonnable.

QU’EST-CE QUI REND LE CRUISE SPÉCIAL ?

Le Cruise est la première fixation sur le marché à être fabriquée à partir de matériaux durables, ce qui fait de MARKER un pionnier de l’industrie en matière de durabilité. Le Cruise est l’option idéale pour les athlètes multisports ayant des intérêts variés. Cette fixation à broches se distingue par ses caractéristiques de haute qualité, produites de manière durable, et se démarque également par une manipulation incroyablement facile. Avec un poids de seulement 475 g, le Cruise est également l’une des fixations orientées confort les plus légères du marché.

MATÉRIAUX DURABLES

Lors de sa production, jusqu’à 85 % des plastiques sont d’origine biologique ou recyclés. L’utilisation de ces composites peut réduire considérablement les émissions de CO2, ce qui n’est pas le cas des plastiques conventionnels issus de sources fossiles : cela se traduit par une réduction des émissions de CO2 d’environ 63 %.

Comparaison des émissions de CO2 entre le plastique fossile et la production de plastique durable du Cruise.

Des plastiques recyclés sont utilisés lorsque cela est possible. Ils offrent le meilleur équilibre écologique et se retrouvent dans des composants moins sollicités, tels que le frein et le logement du talon. Des plastiques d’origine biologique sont utilisés dans les composants soumis à une charge mécanique maximale. Ils ont les mêmes propriétés mécaniques que les plastiques conventionnels, ont une empreinte CO2 inférieure et n’utilisent pas de ressources fossiles telles que le pétrole ou le gaz naturel. Les plastiques d’origine biologique sont utilisés, par exemple, pour les cale de montée et la pièce avant.

CONÇUE POUR UNE RANDONNÉE FACILE

En ce qui concerne les caractéristiques, la nouvelle fixation Cruise se distingue par son cale de montée extrêmement ergonomique. Il peut être actionné très facilement avec les bâtons de ski, même par temps très froid, et peut être réglé sur trois angles différents (0°, 8° et 12°) pour une efficacité optimale en montée.

Facile à ajuster

Conçue à partir de zéro par MARKER, un véritable spécialiste des fixations de ski, les valeurs de déclenchement horizontales et verticales du talon peuvent être réglées indépendamment l’une de l’autre. Cela se fait facilement à l’aide d’un tournevis, en réglant et en affichant la valeur de déclenchement appropriée (valeur IZ) sur deux échelles indicatrices visuelles distinctes. Cette valeur spécifie quand la fixation doit se déclencher en cas de surcharge. Cela signifie que le Cruise offre également une norme de sécurité accrue.

PASSAGE FACILE EN DESCENTE

Le passage du mode marche (mode montée) au mode ski (mode descente) et vice versa est facile avec le Cruise car il suffit de tourner la partie talon à 180°. Ici aussi, MARKER a véritablement privilégié la conception ergonomique et la facilité d’utilisation : passer du mode marche au mode ski ne nécessite pas beaucoup de force et le frein se déverrouille automatiquement lorsque vous tournez le talon.

ENFILAGE FACILE

Comparé à la fixation MARKER Alpinist, l’effort nécessaire pour entrer le talon dans le nouveau Cruise a été réduit jusqu’à 30 %. La pièce avant utilisée est la ISI Toe, lancée l’année dernière. ISI signifie « Intuitive Step In » (enfilage intuitif). Un arrêt en caoutchouc spécial aide à positionner la chaussure de manière plus efficace et intuitive lors de l’enfilage. En combinaison avec le changement de géométrie et la plateforme d’enfilage plus large, la pression peut s’accumuler plus facilement, de sorte que les inserts techniques et les broches peuvent être parfaitement alignés et qu’une force nettement moins importante est nécessaire pour les enclencher avant l’ascension ou la descente.

CARACTERISTIQUES

DIN : 4-10 ou 6-12

Rattrapage de jeu : oui

Poids : 950g la paire

Réglage longueur: 25mm

Cales : 2

Prix : 480€

PHOTOS

Test fixation Marker Cruise Marker Cruise cales Marker Cruise arrière Marker Cruise 12 Manipulation arrière Marker Cruise Avant Marker Cruise Arrière Marker Cruise

