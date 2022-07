NOTRE TEST DU DYNASTAR M-TOUR 90

AVIS FABRICANT

Dynastar sort un tout nouveau M-Tour 90 qui remplace le M-Tour 87 CA. Une largeur parfaite pour en faire un ski de rando polyvalent. Et surtout, il s’intègre mieux à la gamme qui possède déjà un M-Tour 86. L’ancien M-Tour 87 CA faisait un peu doublon. Pour rappel, la gamme M-Tour est plus typée descente que la gamme M-Vertical, tout en gardant une bonne légèreté grâce à sa technologie Hybrid Core qui cache en son cœur un noyau qui allie la légèreté du bois Paulownia, à la souplesse du PU ; sans oublier une touche de puissance autorisée par ses fibres en basalte. Ce ski pèse 2500g la paire en 177cm et sera proposé en 4 tailles : 157, 167, 177, 185. La bonne nouvelle est que l’on trouve maintenant ce ski en petite taille, ce qui n’était pas le cas sur le M-Tour 87 CA. Il est également décliné en version femme avec le E-Tour 90. 2400g la paire en 157cm et 3 tailles au catalogue : 157, 167, 177 Facile et agile en montée. Puissant, précis et ludique à la descente. Le nouveau M-TOUR 90 est spécialement conçu pour faire ses propres traces à peaux de phoque et découvrir des espaces vierges. Son noyau Hybrid Core associe du bois de paulownia et du polyuréthane pour offrir une sensation de légèreté et de fluidité. La construction sandwich et les chants intégraux procurent une sensation de confiance en terrain backcountry et sur toutes les conditions de neige.

CARACTERISTIQUES DYNASTAR M-TOUR 90

Lignes de cotes : 110-90-120

Poids pesé : 2800g la paire

Tailles : 157 167 177 185cm

185cm Rayon : 18m

prix : 599€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/2023 (nouveauté !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Dynastar M-Tour 90 descente test ski rando Dynastar M-Tour 90 test Dynastar M-Tour 90 ski rando Dynastar M-Tour 90 Dynastar M-Tour 90 Dynastar M-Tour 90 sommet Dynastar M-Tour 90 montée

AUTRES TESTS DYNASTAR

