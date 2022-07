NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G LT 80

AVIS FABRICANT

La gamme Zero G s’agrandit avec un modèle à 80mm au patin : le Blizzard Zero G LT 80. Blizzard introduit sur ce ski une nouvelle construction “Trueblend” avec un noyau Paulownia qui possède une densité plus importante au patin pour avoir un flex plus raide, tandis que la densité est plus faible en spatule et talon avec à la clef un flex plus soft. Ce noyau est couplé à une construction en fibres de carbone unidirectionnelles qui donnent, selon Blizzard, un ski solide mais pas trop raide. Le Zero G LT 80 pèsera moins d’un kilo par pied (1960g la paire exactement en 171cm) et sera disponible en 5 tailles ainsi qu’en version femme : 150, 157, 164, 171 et 178cm. Des peaux dédiées sont disponibles en option et le ski est fabriqué en Autriche.

Plus d’infos sur le site de Blizzard : https://www.blizzard-tecnica.com/fr/fr/men/touring/skis

CARACTERISTIQUES BLIZZARD ZERO G LT 80

Lignes de cotes : 96-80-110

Poids pesé : 2300g la paire

Tailles : 150 157 164 171 178 cm

cm Rayon : 22m

prix : 700€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/ 2023 (NOUVEAUTÉ !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Ski de rando Blizzard Zero G LT 80 Blizzard Zero G LT 80 Test Blizzard Zero G LT 80 Ski de rando Blizzard Zero G LT 80

AUTRES TESTS BLIZZARD

Blizzard Zero G LT 80 NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G LT 80 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT La gamme Zero G s’agrandit avec un modèle à 80mm au patin : le Blizzard Zero G LT 80. Blizzard introduit sur ce ski une nouvelle construction “Trueblend” avec un … Blizzard Zero G 85 W NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 85 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Conçu par Blizzard pour les skieuses qui recherche un ski fiable avec lequel enchainer du dénivelé ou parfaire leurs entrainements, le Zero G 85 W, avec 85 mm au patin, est le … Blizzard Zero G 95 W NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 95 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Skier un couloir dans l’Himalaya n’est peut-être pas sur votre Bucket List mais si vous aviez un Zero G 95 de Blizzard à vos pieds, ce serait un excellent choix. C’est … Blizzard Zero G 95 NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 95 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Cette saison, Blizzard revoit la construction de ses skis Zero G avec à la clef des meilleures performances selon le fabricant. Les poids, les tailles et les shapes restent identiques.Le Blizzard Zero … Blizzard Zero G 85 NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 85 Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Avec 85 mm au patin, le Blizzard Zero G 85 est le plus fin et le plus léger des skis de cette collection, ce qui en fait le compagnon idéal pour tous … Blizzard Zero G 105 NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 105 Test disponible uniquement dans le magazine Télécharger le n°49 pour lire le test complet AVIS FABRICANT Vous êtes en quête du compagnon idéal pour le ski de rando ? Ne cherchez plus. Avec 105 mm au patin, le Blizzard Zero G 105 résout le terrible …

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2023