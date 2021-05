NOTRE TEST DU BLIZZARD ZERO G 85 W

AVIS FABRICANT

GAMMERando Polyvalent NIVEAUIntermédiaire TAILLES DISPONIBLES150, 157, 164, 171, 178 PRÉSENTATIONFICHE TECHNIQUELe Zero G 85 de Blizzard possède un noyau bois allégé associé au nouveau système: Carbon Drive 2.0. Le patin est renforcé avec 2 plaques Carbon bi-directionnel en plus de la plaque titanal pour gagner en transmision d’énergie et éviter tout risque d’arranchement. Nouvelle géométrie 3D: gain de poids, diminution du rocker et augmentation du relevé spatule afin de conserver ses performances à la descente. Il conserve son caractère alpin, qui a fait de la gamme Zero G une référence dans l’univers de la randonnée et du ski d’alpinisme.

CARACTERISTIQUES BLIZZARD ZERO G 85 W

Lignes de cotes : 115-85-99

Rayon : 21m

Poids : 2150g la paire

Tailles : 150 157 164 171 178cm

178cm prix : 600€

MODÈLE 2022 (identique en 2021)

AUTRES TESTS BLIZZARD

