NOTRE TEST DU ZAG UBAC 89 LADY

AVIS FABRICANT

Le ZAG Ubac 89 Lady est un ski de randonnée spécialement conçu pour les femmes à la recherche de performances polyvalentes en montagne. Avec une largeur au patin de 89 mm, il offre une bonne portance en poudreuse tout en conservant une accroche solide sur neige dure. Sa construction légère en fibres de verre et en bois garantit à la fois solidité, légèreté et stabilité. Le Ubac 89 Lady présente un rocker en spatule et un léger cambre sous le pied pour une excellente maniabilité et une facilité d’amorçage des virages. C’est un choix idéal pour les skieuses à la recherche d’un ski de randonnée polyvalent et réactif pour explorer les montagnes.

CARACTERISTIQUES ZAG UBAC 89 LADY

Lignes de cotes : 108 89 123

Rayon : 20m

Poids : 2,859kg la paire

Tailles : 171 177 183cm

prix : 699€

MODÈLE SIMILAIRE DEPUIS 2023/2024 (NOUVEAU !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

AUTRES TESTS ZAG

