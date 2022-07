NOTRE TEST DU ZAG ADRET 78

AVIS FABRICANT

Le Zag Adret 78 offre un bon compromis entre légèreté et skiabilité ! Un modèle rigidifié en torsion qui augmente l’accroche du ski et procure un sentiment de sécurité sur neige dure en descente comme en montée. il est dédié pour tous ceux qui cherchent un ski montagne pensé et développé pour la pente raide, la haute montagne ou encore les raides de plusieurs jours. Ce ski peut également convenir pour ceux qui veulent un ski d’entraînement performant tant son ratio poids/skiabilité est imbattable.

CONSTRUCTION : Performance associant confort & fiabilité

SPATULE PROGRESSIVE : Pas de rocker

RAYON DE COURBE LONG : Stabilité en pente raide

CAMBRE PRONONCÉ : Ultra réactif en toutes neiges

FLEX PRONONCÉ : Flex rigide & constant pour une bonne accroche en pente raide

Nouveauté de l’hiver 2022/2023, l’Adret 78 est proposé en 3 tailles de 165cm à 176cm avec des peaux taillés en option. Son poids est de 2240g la paire sur la balance dans la taille 176cm. Il est fabriqué en Tunisie

Plus d’infos sur le site de ZAG : https://www.zagskis.com/skis/adrets-line.html

CARACTERISTIQUES ZAG ADRET 78

Lignes de cotes : 95-78-112

Rayon : 22m

Poids pesé : 2240g la paire

Tailles : 165 170 176 cm

cm prix : 729€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/ 2023 (NOUVEAUTÉ !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

poids Zag Adret 78 ski rando Zag Adret 78 test Zag Adret 78 Zag Adret 78 2023 Zag Adret 78

