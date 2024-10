Test sacs airbag avalanches : le comparatif pour bien choisir

Chaque saison l’offre des sacs airbag évolue doucement mais sûrement. Le nombre de modèles disponibles est maintenant assez important, surtout si l’on compte les marques qui utilisent des systèmes existants dans leurs sacs. Cependant, il est nécessaire de faire un gros tri car tous ces modèles ne sont pas forcément adaptés à une utilisation en ski de rando. En effet, de nombreux sacs sont lourds, voire très lourds. Il serait dommage de s’alourdir de plusieurs centaines de grammes inutilement alors que vous vous êtes cassé la tête à trouver une paire de ski la plus légère possible ! Nous avons sélectionné les sacs airbag avalanches entre 25 et 40 litres qui offre un poids contenu pour une utilisation en rando. Ces litrages correspondent à la grande majorité des utilisations en ski de rando. Plus petit ? Ces sacs ne contiennent pas beaucoup plus qu’une pelle, une sonde et quelques vêtements. A part pour du ski depuis les stations, ils ont peu d’intérêt en ski de rando. Plus gros ? A moins de partir en expédition plusieurs jours sous tente, un litrage de 40 litres est amplement suffisant même pour des raids à ski de plusieurs jours. Cette saison, les nouveautés sont assez nombreuses avec notamment l’arrivée de sac électriques avalanches aussi légers que les sacs à cartouches. Nous les avons testés et comparés.

Il est avant tout nécessaire de définir quelle utilisation vous allez faire de votre airbag. Le ski de rando a de multiples facettes et les utilisations possibles sont nombreuses. Vous comptez utiliser votre sac airbag uniquement les gros jours de poudre sur de petits dénivelés positifs depuis les stations ? Pas besoin de choisir le sac le plus léger et un petit litrage suffira. Vous comptez l’utiliser quelles que soient les conditions ? La légèreté et un volume suffisant pour accueillir le matériel technique sont alors cruciaux.

SACS A CARTOUCHE DE GAZ

Au départ, on ne trouvait que des sacs airbags avec cartouches de gaz sur le marché. Les premiers sacs à cartouche commercialisés sont apparus dans les années 90. Le fonctionnement des sacs à cartouche présentés ici est mécanique. C’est-à-dire qu’un câble vient déclencher une cartouche qui gonfle ensuite l’airbag.

avantages :

– plus légers que les sacs électriques à équipement équivalent

– moins chers que les sacs électriques

– vaste choix de sacs

inconvénients :

: – transport en avion aléatoire

– impossible de tester le gonflage du ballon (à moins de griller une cartouche)

SACS ELECTRIQUES

Les sacs électriques sont arrivés plus récemment (2014). Au départ leurs poids et leurs prix étaient bien plus élevés que les sacs à cartouche mais au fil des saisons l’écart se réduit. Cette année, pour la première fois, des sacs électriques se trouvent parmi les sacs les plus légers.

avantages :

– transport en avion plus facile

– possibilité de tester le gonflage du ballon

– entretien simple

– coût du déclenchement zéro = une hésitation en moins pour déclencher

inconvénients :

– poids mais les derniers modèles légers réduisent vraiment l’écart

– prix

– attention de bien charger la batterie ou de vérifier les piles avant vos sorties

LITRAGE

Le choix du litrage dépend bien sûr de l’utilisation que vous allez faire du sac. Globalement, il vaut mieux choisir un sac un peu trop grand pour son utilisation que l’inverse. En effet, un sac trop petit peut vite être source de galères. Voici un ordre d’idée pour vous aider à choisir :

15 à 25 litres : petit volume destiné au freeride ou à de toutes petites randos depuis les stations. Après avoir mis dedans la sonde, la pelle, le pique-nique et la veste, il ne vous restera plus beaucoup de place.

25 à 35 litres : volume polyvalent pour des sorties à la journée même si elles nécessitent du matériel technique (crampons, piolets,…etc)

35 litres et plus : volume assez important permettant d’envisager des sorties sur plusieurs jours. Ce genre de sac peut aussi être intéressant à la journée pour les skieurs qui montent chargés (gros pique-nique, appareil photo, … etc).

CONFORT

Le niveau de confort peut varier selon les modèles mais ….

