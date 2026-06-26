NOTRE TEST DU SIMOND WILDER 95

Notre test complet du Simond Wilder 95 a été réalisé sur le terrain dans différentes conditions de neige. Retrouvez l’analyse détaillée du comportement en montée, à la descente, les points forts, les limites et notre verdict dans le magazine.

PRESENTATION DU SIMOND WILDER 95

Le ski de randonnée Simond Wilder 95 offre le parfait équilibre entre légèreté et skiabilité, répondant ainsi aux besoins des skieurs à la recherche d’un compromis idéal entre plaisir de glisse et facilité en montée. Voici pourquoi il est un choix judicieux pour les randonneurs expérimentés.

Construction Légère en Carbone: Grâce à sa construction en carbone, le Wilder 95 est le ski le plus léger de sa gamme. Cette légèreté permet une ascension plus aisée et moins fatigante, tout en offrant des performances de descente solides. Polyvalence en Montagne: Avec ses lignes de cotes droites, le Wilder 95 offre une excellente accroche en pente raide ou en dévers. Cela en fait un compagnon fiable pour les skieurs expérimentés qui cherchent à repousser leurs limites en montagne.

Spécifications Techniques: Disponible dans les tailles 162 cm, 170 cm et 178 cm, le Wilder 95 présente un sidecut de 124 mm / 95 mm / 110 mm, offrant ainsi un bon équilibre entre portance en poudreuse et accroche sur neige dure. Son rayon de 21 mètres en 170 cm lui confère une maniabilité précise et réactive. Le poids du ski nu est de seulement 1240 g en 170 cm, ce qui en fait un choix parfaitement adapté aux longues ascensions. Disponible en pack avec la fixation Almonte 10 Tyrolia, le poids total du ski avec fixation est de 1570 g en 170 cm. Les fixations Almonte 10 Tyrolia sont dotées d’une plaque réglable, offrant ainsi une grande adaptabilité à différentes longueurs de chaussures.

Prix Abordable: Avec un prix de 800 €, le Wilder 95 offre un excellent rapport qualité-prix pour les skieurs à la recherche d’un équipement performant et fiable pour leurs aventures en montagne. En résumé, le ski de randonnée Decathlon Wilder 95 est un choix polyvalent, léger et performant, idéal pour les skieurs expérimentés en quête d’évasion en montagne. Son compromis entre légèreté et skiabilité en fait un compagnon de sortie fiable, capable de répondre aux exigences les plus élevées en matière de randonnée alpine.

CARACTERISTIQUES

Lignes de cotes : 110-95-124

Poids pesé : 2680g la paire

Tailles : 162 170 178 cm

cm Rayon : 21m

prix : 800€ (avec peaux et fixations)

SIMILAIRE DEPUIS : 2025/2026

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PHOTOS DU TEST

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