NOTRE TEST DU SIMOND WILDER 102

Notre test complet du Simond Wilder 102 a été réalisé sur le terrain dans différentes conditions de neige. Retrouvez l’analyse détaillée du comportement en montée, à la descente, les points forts, les limites et notre verdict dans le magazine.

PRESENTATION DU SIMOND WILDER 102

Découvrez le ski de randonnée Simond Wilder 102, conçu pour les passionnés de montagne à la recherche d’une expérience inoubliable dans les pentes vierges. Doté d’un design léger et portant, ce ski vous permettra de tracer les plus belles lignes en toute légèreté. Avec ses 102 mm sous le pied et son rocker en spatule, le Wilder 102 offre une portance exceptionnelle dans la poudreuse, vous permettant ainsi de vous aventurer avec confiance dans les terrains les plus variés. Sa construction en carbone assure une stabilité optimale tout en maintenant un poids convenable, idéal pour explorer de nouveaux horizons en montagne. Disponible en taille 175 et 185 cm, le Wilder 102 est un ski polyvalent adapté à différents styles de skieurs et de terrains. Ses lignes de cotes précises (132/102/116) offrent une maniabilité accrue, tandis que son rayon de 21 m en 175 cm vous permet de réaliser des virages fluides et contrôlés dans toutes les conditions. Le poids léger du ski, avec seulement 1350 g pour le ski nu en taille 175 cm, vous permettra de gravir les pentes avec aisance, tandis que le pack avec fixation ajoute seulement 430 g supplémentaires pour un total de 1780 g. Les fixations Almonte 12 Tyrolia garantissent une fixation sécurisée et sont accompagnées d’une plaque réglable pour s’adapter à différentes longueurs de chaussures. Proposé au prix de 850 €, le Wilder 102 est un investissement idéal pour les skieurs avides d’aventure et de sensations fortes en montagne. Avec sa combinaison de légèreté, de portance et de stabilité, ce ski vous accompagnera dans toutes vos escapades en backcountry, vous permettant de repousser vos limites et de découvrir de nouveaux terrains en toute confiance.

CARACTERISTIQUES SIMOND WILDER 102

Lignes de cotes : 116-102-132

Poids pesé : 2750g la paire

Tailles : 175 185 cm

cm Rayon : 21m

prix : 850€ (avec peaux et fixations)

SIMILAIRE DEPUIS : 2024/2025

PHOTOS DU TEST

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