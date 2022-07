NOTRE TEST DU SALOMON MTN 86 CARBON

AVIS FABRICANT

Doté 86 mm sous le pied, le MTN 86 Carbon de Salomon est conçu pour offrir à la fois l’extrême légèreté que vous recherchez pour les ascensions, et la stabilité et l’accroche infaillibles qu’il vous faut dans les couloirs les plus raides, sur la neige la plus dure. Grâce à son impact environnemental réduit, ce modèle vous permet de profiter de votre passion tout en préservant la nature. Salomon s’engage sur le développement durable de ses produits. La marque française a réalisé des analyses de cycles de vie de leur ski et s’est rendue compte que 50 à 60% de l’impact carbone venait des matières employées dans la fabrication de ses produits. C’est alors que pour cette nouvelle gamme Salomon s’est employé à changer sa manière de concevoir et de tester ses nouveaux produits. Salomon s’engage ainsi à employer des produits recyclés sur le Top Sheet et l’ensemble de l’ABS du ski (30% d’éléments recyclés), ou encore de la semelle qui sera 100% composée à partir de produits recyclés (ce qui donne une semelle légèrement colorée et parsemée de petits éléments). Un pari osé pour cette marque qui distribuera un pain de fart écologique développé avec Vola pour offrir un bonne qualité de glisse rapidement et afin de palier à un éventuel blanchiment plus rapide de la semelle recyclé (une semelle recyclée nécessiterait un fartage un peu plus fréquent). Il en est de même du côté des chaussures, avec des semelles recyclées à 50% et un ressemelage qui sera possible. Le Salomon MTN 86 Carbon est disponible en 4 tailles de 156 à 180cm et de peaux taillées sont disponibles en option. Le ski est fabriqué en Autriche.

CARACTERISTIQUES SALOMON MTN 86 CARBON

Lignes de cotes : 106-86-120

Poids pesé : 2340g la paire

Tailles : 156 164 172 180cm

180cm Rayon : 18m

prix : 780€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/2023 (nouveauté !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

AUTRES TESTS SALOMON

Salomon MTN 80 Carbon NOTRE TEST DU SALOMON MTN 80 CARBON Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le MTN 80 Carbon est une des nouveautés de cette saison 2022/2023 avec la sortie la nouvelle gamme MTN de Salomon. Avec un poids 980g par pied, le Salomon MTN 80 … Salomon MTN 86 Carbon NOTRE TEST DU SALOMON MTN 86 CARBON Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Doté 86 mm sous le pied, le MTN 86 Carbon de Salomon est conçu pour offrir à la fois l’extrême légèreté que vous recherchez pour les ascensions, et la stabilité et l’accroche … Salomon MTN 96 Carbon NOTRE TEST DU SALOMON MTN 96 CARBON Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Le Salomon MTN 96 carbon est le ski phare de la nouvelle gamme de ski de randonnée de Salomon. Après pas moins de 6 saisons au compteur, (oui, cela fait bien six … Salomon MTN 86 Carbon W NOTRE TEST DU SALOMON MTN 86 CARBON W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°49 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Doté d’un patin de 86 mm, le MTN 86 W Carbon de Salomon est conçu pour offrir à la fois l’extrême légèreté que vous recherchez pour les ascensions, et la stabilité et … Salomon MTN Explore 88 W NOTRE TEST DU SALOMON MTN EXPLORE 88 W Test disponible uniquement dans le magazine TÉLÉCHARGER LE N°45 POUR LIRE LE TEST AVIS FABRICANT Élargissez votre champ d’action en backcountry. Léger pour économiser des forces à la montée, il est stable et prévisible pour une confiance absolue en descente. Le MTN Explore 88 W offre … Ski rando Salomon S/Lab X-Alp NOTRE TEST DU SALOMON S/LAB X-ALP Un bon ski pour skier tranquille dans les neiges souples et lisses mais dès qu’on lui rentre dedans, avec son flex assez mou, le S-Lab X-Alp n’aime pas ça. Un défaut qui peut être nuancé en choisissant une taille plus grande que la taille habituelle …

RETOUR A TOUS NOS TESTS SKI DE RANDONNÉE 2023