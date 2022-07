NOTRE TEST DU SALOMON MTN 80 CARBON

AVIS FABRICANT

Le MTN 80 Carbon est une des nouveautés de cette saison 2022/2023 avec la sortie la nouvelle gamme MTN de Salomon. Avec un poids 980g par pied, le Salomon MTN 80 Carbon est le ski de randonnée le plus léger de la gamme. Que vous exploriez votre station préférée en ski de randonnée ou que vous partiez pour de longues aventures en montagne, ce modèle s’adapte à merveille. Sa construction minimaliste facilite les ascensions, tout en restant ludique et dynamique en descente. Il est disponible en 3 tailles de 158 à 170cm. Son poids est de 2280g la paire en taille 170cm. Il est fabriqué en Autiche et des peaux dédiées Salomon sont disponibles en option.

CARACTERISTIQUES SALOMON MTN 80 CARBON

Lignes de cotes : 99-80-113

Poids pesé : 2280g la paire

Tailles : 158 164 170 cm

cm Rayon : 17m

prix : 780€

SIMILAIRE DEPUIS : 2022/ 2023 (NOUVEAUTÉ !)

OÙ ACHETER CE SKI ?

PHOTOS DU TEST

Salomon MTN 80 Carbon Poids Salomon MTN 80 Carbon test Salomon MTN 80 Carbon ski rando Salomon MTN 80 Carbon Salomon MTN

AUTRES TESTS SALOMON

